Krisis Negeri Sembilan: Anwar arah Aminuddin terus bertugas, tegas tiada pembubaran DUN
PM M’sia beri ruang rundingan ikut sistem perundangan unik Negeri Sembilan
Apr 28, 2026 | 4:33 PM
Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, menjawab pertanyaan media mengenai ketegangan politik di Negeri Sembilan, ketika ditemui dalam satu majlis di Kuala Lumpur, pada 28 April. - Foto BERNAMA
KUALA LUMPUR: Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, meminta Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun, menjalankan tugas seperti biasa, walaupun Barisan Nasional (BN) memaklumkan sudah mempunyai majoriti mudah untuk membentuk kerajaan negeri bersama sokongan Perikatan Nasional (PN).
Datuk Anwar berkata setakat ini, Datuk Aminuddin perlu menjalankan tugasnya seperti dititahkan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir.
