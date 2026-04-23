Sidang DUN Negeri Sembilan ditangguh susulan 4 Undang tidak hadir
Istiadat pembukaan DUN tetap dirasmi Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir
Apr 23, 2026 | 5:21 PM
Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir (tengah), memeriksa Kawalan Kehormatan Utama Batalion Ke-14 Rejimen Askar Melayu Diraja (RAMD) Mekanize, sempena perasmian pembukaan Persidangan Dewan Undangan Negeri (DUN) Negeri Sembilan Ke-15, pada 23 April. - Foto BERNAMA
Di sebalik konflik perebutan takhta diraja di Negeri Sembilan ketika ini, istiadat perasmian pembukaan Sidang Dewan Undangan Negeri (DUN) ke-15 pada 23 April berlangsung seperti dijadual.
Namun, ia menarik perhatian apabila empat Undang (pembesar atau Ketua Wilayah Adat) tidak hadir ke majlis tersebut sebagaimana lazimnya.
