SPH Logo mobile
halal-logo
SPH Logo mobile
Langgan|
Malaysia
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula

Lebih RM320j diperlu bagi baiki jalan rosak akibat banjir di M’sia

Menteri: Angka berdasar laporan kerosakan semasa, mungkin meningkat jika bencana makin buruk
Dec 5, 2025 | 12:28 PM
baiki jalan rosak, banjir di M’sia, Monsun Timur Laut
Musim tengkujuh pada Monsun Timur Laut menyebabkan banyak kejadian tanah runtuh di Malaysia dan memerlukan kos pembaikan tinggi. - Foto fail BERNAMA

KUALA LUMPUR: Malaysia menganggarkan sejumlah RM327.8 juta ($103.1 juta) diperlukan setakat ini untuk membaiki kerosakan kemudahan awam terutama jalan raya yang terjejas akibat Monsun Timur Laut (MTL).

Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Alexander Nanta Linggi, berkata daripada jumlah itu, sejumlah RM225.9 juta diperlukan untuk kerja membaiki jalan raya; RM47.4 juta pembaikan komponen bukan turapan di jalan Persekutuan, manakala kira-kira RM54.5 juta bagi pembaikan cerun runtuh.

Beliau berkata angka itu berdasarkan laporan kerosakan semasa dan berkemungkinan meningkat sekiranya terdapat laporan baru.

“Pada masa ini kami masih mempunyai bajet untuk kerja pembaikan, tetapi kita lihat dulu sejauh mana keadaan monsun kali ini.

“Setakat ini keadaannya agak terkawal… tidak seperti tahun-tahun sebelumnya dan kami berdoa agar ia tidak menjadi lebih buruk,” katanya pada sidang media dalam satu program di Kuala Lumpur pada 4 Disember, lapor portal berita, Free Malaysia Today.

Datuk Alexander berkata Kementerian Kerja Raya (KKR) mempunyai peruntukan teras sedia ada bagi melaksanakan kerja pembaikan segera dan permohonan peruntukan tambahan akan dikemukakan kepada Kementerian Ekonomi serta Kementerian Kewangan sekiranya kos keseluruhan melebihi bajet semasa.

Beliau turut merujuk kepada kelulusan peruntukan khas RM500 juta oleh Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, baru-baru ini bagi memperbaiki kemudahan awam yang rosak akibat banjir di beberapa negeri, yang menunjukkan iltizam kerajaan terhadap pengurusan kesan musim monsun.

“Peruntukan RM500 juta itu bukan sepenuhnya untuk KKR, ia meliputi keseluruhan pengurusan bencana. Sebahagian besar perlu diselaraskan melalui Agensi Pengurusan Bencana Negara (Nadma),” katanya.

Musim tengkujuh yang menyebabkan banjir di beberapa negeri di Malaysia pada akhir November telah memaksa pemindahan lebih 30,000 mangsa terjejas, dengan banyak kemudahan awam termasuk jalan raya dan prasarana awam rosak.

Beberapa kejadian tanah dan tebing runtuh turut dilaporkan, antaranya di Gua Musang, Kelantan; Kuala Nerus, Terenggaanu; dan di beberapa kampung di Kota Bharu, Kelantan.

Malaysia turut mengalami ribut tropika Senyar pada 29 November yang awalnya diramal berterusan hingga 30 November, tetapi amaran ancaman ribut itu telah ditamatkan lebih awal.

Laporan berkaitan
Johor pertingkat persiapan hadapi hujan berterusan, laut bergeloraDec 4, 2025 | 2:18 PM
Lelaki nyaris maut kereta jatuh gaung tanah runtuh di KelantanDec 3, 2025 | 3:32 PM
Banjir M’sia dijangka memburuk dengan amaran ribut tropika hingga 29 NovNov 27, 2025 | 4:15 PM
Banjir di Perlis: Keluarga S’pura selamatkan nyawa, tinggalkan hartaNov 26, 2025 | 6:47 PM
banjirjalan raya
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg