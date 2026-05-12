KUALA LUMPUR: Kejadian lubang benam di Jalan Wangsa Delima 4, Wangsa Maju, Kuala Lumpur, pada 11 Mei, berkemungkinan berpunca akibat kerja-kerja penyelenggaraan utiliti.

Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlun Mak Ujud, berkata berdasarkan pemantauan pihaknya kejadian itu bukan disebabkan tanah mendap seperti didakwa di media sosial.