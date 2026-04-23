Apr 23, 2026 | 1:50 PM
Menteri: 200 juta liter diesel dihantar ke Australia bukan milik M’sia
PUTRAJAYA: Bekalan diesel sebanyak 200 juta liter yang dilaporkan dalam perjalanan ke Australia disahkan bukan milik Malaysia.
Jurucakap Kerajaan Perpaduan, Datuk Fahmi Fadzil, menjelaskan perkara itu disahkan oleh Pusat Arahan Komunikasi Majlis Tindakan Ekonomi Negara (MTEN), menafikan laporan agensi berita dari Australia mengenai penghantaran bekalan dari beberapa negara termasuk Malaysia.
