KUALA LUMPUR: Kerajaan Malaysia akan melaksanakan pindaan terhadap Akta Tabung Haji 1995 (Akta 535) selepas kepincangan yang berlaku dalam institusi itu.

Ini bagi memastikan amanah umat Islam terus dipelihara, kata Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Datuk Anwar, yang juga Menteri Kewangan, berkata pindaan itu adalah antara langkah Kerajaan Madani dalam memperkukuh tatakelola dan memastikan setiap kelemahan institusi itu sebelum ini, diperbetulkan dengan tegas.

“Tatakelola mesti terus diperkukuh, institusi dibersihkan dan setiap kelemahan diperbetulkan dengan tegas. Akta Tabung Haji akan dipinda demi memelihara amanah umat Islam.

“...Manakala AUKU (Akta Universiti dan Kolej Universiti) 1971 mesti dimansuhkan sepenuhnya tanpa digantikan dengan undang-undang baru yang terus mengongkong suara mahasiswa,” katanya menerusi hantaran di Facebook pada 16 Ogos, lapor Berita Harian Malaysia.

Pada 29 Julai lalu, Datuk Anwar mendedahkan Tabung Haji mengalami kerugian RM10 bilion ($3.13 bilion), sekali gus mengarahkan siasatan menyeluruh dijalankan terhadap sebarang unsur salah guna kuasa atau pelanggaran.

Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja (RCI) bagi menyiasat isu pengurusan dan operasi Lembaga Tabung Haji dari 2014 hingga 2020 telah didedahkan kepada umum pada 29 Julai, sebelum dibentangkan dan dibahaskan dalam Persidangan Khas di Dewan Rakyat pada 11 Ogos.

Laporan setebal 211 halaman yang mendedahkan pelbagai kepincangan tadbir urus yang menyebabkan kerugian itu bukan saja mengejutkan kira-kira 10 juta pendepositnya, bahkan mencalar imej Tabung Haji sebagai antara badan pengurusan haji yang diiktiraf paling cekap dalam dunia Islam.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Perlumbaan Grand Prix (GP) Formula 1 (F1) Singapura 2026 akan berlangsung dari 9 hingga 11 Oktober di Litar Jalan Raya Marina Bay.

Panduan lengkap F1 Singapura 2026: Tip pengangkutan, penginapan dan persediaan

Aug 17, 2026 | 10:28 AM
DUTA BAHASA: Menteri Negara (Ehwal Luar merangkap Pembangunan Sosial dan Keluarga), Encik Zhulkarnain Abdul Rahim (tengah), beramah mesra dengan dua Duta Bahasa baharu, Encik Kamal Ashraf Kamil Jumat (kiri), dan Cik Anis Qurratu’aini Azman (kanan), di sidang media Bulan Bahasa 2026 di The Pod, Lembaga Perpustakaan Negara (NLB) pada 17 Julai.

Program Bulan Bahasa 2026 teroka AI, tumpu penglibatan belia

Aug 17, 2026 | 5:30 AM
penyanyi kelab malam, kerjaya muzik singapura, realiti industri hiburan, izzan adlan

Izzan Adlan, SHO kongsi realiti jadi penyanyi kelab malam

Aug 2, 2026 | 5:30 AM
Hospital Ruteng, Flores, Nusa Tenggara Timur

PM Wong kirim takziah kepada mangsa gempa Indonesia

Aug 17, 2026 | 4:06 AM
Pegawai Penjagaan, Hospital Besar Ng Teng Fong

Pesakit kegagalan organ di Jurong bakal terima lebih bantuan di rumah di bawah skim baru

Aug 16, 2026 | 10:24 PM
tudung terbelit, selaton nuri, basar maslan

Tragedi ibu 6 anak di Selangor maut selepas tudung terbelit mesin pintu air

Aug 16, 2026 | 6:26 PM
kecerdasan buatan

AI jana peluang baharu kembang niaga

Aug 17, 2026 | 5:30 AM
kerja kemanusiaan, Palang Merah Singapura, membantu masyarakat, sukarelawan

Kerjaya manusiawi: Tabur bakti temui jati diri

Aug 17, 2026 | 5:30 AM
Encik Muhammad Hydil Jamil (dua dari kiri) mendekatkan anak-anaknya, Muhammad Hafiy Muhammad Hydil (kanan) dan Muhammad Hulaif Muhammad Hydil (kiri), dengan seni dan budaya Melayu demi memupuk penghayatan warisan dalam diri mereka. Bersama mereka ialah isteri, Nur Fajrina Abdul Rashid.

Mahu anak jiwai bahasa Melayu tanpa dipaksa

Aug 15, 2026 | 5:30 AM
Penguasa Imigresen dan Pusat Pemeriksaan (ICA), trafik sesak, Hari Kebangsaan

Trafik dijangka amat sesak di pusat pemeriksaan Woodlands, Tuas sepanjang hujung minggu Hari Kebangsaan

Aug 3, 2026 | 6:07 PM

Dalam hantaran sama, Datuk Anwar berkata Kerajaan Madani di bawah pimpinan beliau akan terus memastikan pertumbuhan ekonomi diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik tanpa mengira latar belakang politik atau negeri.

Beliau berkata rakyat di negeri yang ditadbir pembangkang juga wajar dibela kerana amanah kerajaan bukan hanya kepada penyokong atau negeri tertentu, bahkan kepada seluruh rakyat dan negara.

Bersempena Kongres Nasional Parti Keadilan Rakyat (PKR) 2026 yang melabuhkan tirai pada 16 Ogos, Datuk Anwar, yang juga Presiden PKR berkata parti itu memilih jalan prinsip, idealisme dan keberanian melakukan perkara yang benar, dengan tidak akan menggadaikan prinsip atau mengkhianati cita-cita reformasi semata-mata demi mempertahankan kuasa.

Beliau menegaskan PKR perlu kekal sebagai wadah perjuangan untuk semua masyarakat merentas kaum, agama dan wilayah dengan prinsip keadilan dibuktikan melalui dasar serta tindakan.

“Kekuatan PKR bergantung pada saf yang bersih, kepimpinan yang teguh dan gerak kerja yang tersusun. Kuasa bukan alat untuk memperkaya diri, keluarga atau kroni, tetapi amanah untuk membela rakyat, menegakkan keadilan dan mengangkat martabat insan.

“Rapatkan barisan, perkemas gerak kerja dan terus mara demi rakyat dan negara,” katanya.

Laporan berkaitan
Pendedahan suruhanjaya siasatan Tabung Haji perlu tindakan drastik, bebas cengkaman politikAug 15, 2026 | 5:30 AM
SPRM buka 14 kertas siasatan kes Tabung HajiAug 14, 2026 | 2:23 PM
Siasatan laporan Tabung Haji M’sia: 5 ditahan remanAug 5, 2026 | 3:44 PM
KJ: Umno perlu akui kelemahan tadbir urus Tabung Haji M’siaAug 5, 2026 | 4:11 PM
POLITIK M'SIATabung HajiDatuk Seri Anwar Ibrahim