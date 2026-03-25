M’sia tiada risiko alami ‘bankrap’ air
Masih punya sumber air mentah tetapi hadapi cabaran pengurusan sumber air secara bersepadu
Mar 25, 2026 | 3:39 PM
Timbalan Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air (Petra), Datuk Seri Fadillah Yusof turut mengulas tentang saranan merangka pelan strategik bagi mengatasi risiko situasi ‘kebankrapan air dunia’. - Foto BERNAMA
KUCHING: Malaysia tidak berada dalam kategori negara yang berisiko mengalami ‘bankrap’ air seperti mana yang dibimbangkan dunia, kerana negara ini masih mempunyai sumber air mentah yang mencukupi.
Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Fadillah Yusof, bagaimanapun, berkata cabaran sebenar yang perlu ditangani adalah dari sudut pengurusan sumber air secara bersepadu, perlindungan kawasan lembangan sungai serta kecekapan sistem penyampaian air negara.
Laporan berkaitan
Kebakaran hutan di Punggai cecah 150 hektar, operasi pemadaman masih diteruskanMar 24, 2026 | 1:25 PM
JS-SEZ pacu lonjakan ekonomi Johor, cipta peluang kerja bermutuMar 18, 2026 | 1:30 PM
Johor, S’pura kukuh kerjasama air dan alam sekitarMar 12, 2026 | 12:57 PM
Johor laksana pembenihan awan tangani kemarauFeb 13, 2026 | 12:43 PM