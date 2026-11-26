PUTRAJAYA: Bekas Perdana Menteri Malaysia, Encik Najib Tun Razak, menarik balik permohonan menghidupkan semula saman sivil bernilai RM1.9 juta ($600,000) terhadap mantan Peguam Negara, Tan Sri Tommy Thomas, di Mahkamah Persekutuan, pada 26 November.

Bekas Presiden Umno itu membuat keputusan tersebut atas alasan mahu memberi tumpuan kepada perkara lebih penting.

Menyusuli keputusan itu, Mahkamah Persekutuan memerintahkan Encik Najib membayar kos RM10,000 kepada Tan Sri Thomas.

Terdahulu Peguam Encik Najib, Datuk Firoz Hussein Ahmad Jamaluddin, memaklumkan kepada panel tiga hakim yang diketuai Hakim Besar Malaya, Datuk Seri Hashim Hamzah, bahawa anak guamnya memutuskan untuk tidak meneruskan permohonan berkenaan.

“Pemohon memutuskan untuk memberi tumpuan kepada perkara lebih mendesak dan ingin menarik balik permohonan ini,” katanya, lapor Harian Metro.

Datuk Firoz berkata pasukan peguam Tan Sri Thomas bersetuju dengan pembayaran kos sebanyak RM10,000, yang disahkan peguam mantan AGC itu, Encik Alan Adrian Gomez.

Datuk Hashim kemudian membatalkan permohonan itu dan memerintahkan Encik Najib membayar kos berkenaan kepada Tan Sri Thomas.

Turut bersidang Datuk Che Mohd Ruzima Ghazali, dan Datuk Azimah Omar.

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Encik Najib, 73 tahun, tiba di bilik mahkamah pada 8.55 pagi 26 November, mengenakan sut hitam dan tali leher merah.

Ini kehadirannya yang pertama di mahkamah selepas pulang ke kediamannya di Jalan Langgak Duta, Taman Duta, Kuala Lumpur, dari Penjara Kajang, Selangor, pada 10 November lalu, selepas diberi kebenaran menjalani baki hukuman penjara enam tahun sebagai tahanan di rumah.

Beliau dilihat ceria, tersenyum dan menyapa penyokong yang berada di galeri awam. Sementara menunggu prosiding bermula, Encik Najib turut dilihat membaca buku.

Encik Najib memfailkan saman terhadap Tan Sri Thomas pada 22 Oktober 2021 dengan mendakwa mantan Peguam Negara itu menyalahgunakan kuasa ketika memulakan prosiding jenayah terhadapnya berhubung skandal 1Malaysia Development Bhd (1MDB).

Encik Najib mendakwa Tan Sri Thomas bertindak dengan niat jahat apabila mengenakan pertuduhan terhadapnya membabitkan 1MDB dan International Petroleum Investment Company.

Antara lain, Encik Najib memohon pengisytiharan bahawa Tan Sri Thomas melakukan salah laku dalam jawatan awam, selain menuntut ganti rugi khas berjumlah RM1.9 juta.

Jumlah itu termasuk perbelanjaan yang ditanggung bagi mendapatkan khidmat pasukan audit untuk meneliti dokumen dan menyediakan pembelaannya dalam prosiding jenayah berkenaan.