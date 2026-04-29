Pengasuh ditahan susulan kematian bayi 8 bulan akibat pendarahan otak
Apr 29, 2026 | 1:38 PM
Encik Mohamad Zaer Wafar Che Mat Zaidin (dua dari kanan) dan isterinya, Cik Aisyawati Isa (kanan), menuntut keadilan atas kematian bayi perempuan mereka berusia lapan bulan yang dikatakan tidak sedarkan diri di rumah pengasuhnya, pada 15 April lalu. - Foto NSTP
ARAU (Perlis): Polis menahan seorang wanita yang juga pengasuh bayi perempuan berusia lapan bulan yang meninggal dunia akibat pendarahan otak pada 15 April lalu.
Ketua Polis Daerah Arau, Superintenden Ahmad Mohsin Md Rodi, berkata suspek berusia 35 tahun ditahan pada 16 April, namun dilepaskan dengan jaminan polis pada hari sama.
