Pengasuh ditahan susuli kematian bayi 8 bulan akibat pendarahan otak
Apr 29, 2026 | 1:38 PM
Encik Mohamad Zaer Wafar Che Mat Zaidin (dua dari kanan) dan isterinya, Cik Aisyawati Isa (kanan), menuntut keadilan atas kematian bayi perempuan mereka berusia lapan bulan yang dikatakan didapati tidak sedarkan diri di rumah pengasuhnya, pada 15 April lalu. - Foto NSTP
ARAU (Perlis): Polis menjalankan siasatan terhadap seorang wanita yang juga pengasuh seorang bayi perempuan berusia lapan bulan yang meninggal dunia pada 22 April lalu, selepas dilaporkan mengalami pendarahan otak sejak 15 April lalu.
Ketua Polis Daerah Arau, Superintenden Ahmad Mohsin Md Rodi, berkata suspek berusia 35 tahun itu sudah ditahan pada 16 April lalu, namun dilepaskan dengan jaminan polis pada hari yang sama.
