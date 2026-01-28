SPH Logo mobile
halal-logo
SPH Logo mobile
Langgan|

PN batal mesyuarat pilih pengerusi baru 29 Jan, ketua parti kumpul di kediaman Muhyiddin

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Malaysia

PN batal mesyuarat pilih pengerusi baru 29 Jan, ketua parti kumpul di kediaman Muhyiddin

Jan 28, 2026 | 3:08 PM

PN batal mesyuarat pilih pengerusi baru 29 Jan, ketua parti kumpul di kediaman Muhyiddin

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
PN, pengerusi baru, Muhyiddin 
Mantan Perdana Menteri yang juga Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) meletakkan jawatan sebagai Pengerusi Perikatan Nasional (PN) yang berkuat kuasa 1 Januari 2026. - Foto FACEBOOK MUHYIDDIN YASSIN

KUALA LUMPUR: Majlis Tertinggi (MT) Perikatan Nasional (PN) menunda mesyuarat 29 Januari yang dijadualkan bagi membincangkan perletakan jawatan Pengerusinya, Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan pelantikan pengganti.

Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, mengesahkan mesyuarat itu kini digantikan dengan ‘mesyuarat pra-majlis’ di kediaman Muhyiddin, menurut laporan ringkas Malaysiakini.

Punca pembatalan mesyuarat di ibu pejabat Gerakan, Cheras, pada 8 malam 29 Januari itu masih samar. Namun, notis pembatalan yang tular mendakwa Muhyiddin, yang juga Presiden Bersatu, telah mengeluarkan jemputan berasingan kepada presiden parti komponen PN untuk mesyuarat pra-majlis di kediamannya.

Sebelum ini, pada 23 Januari, Timbalan Setiausaha Agung PN merangkap Setiausaha Agung PAS, Datuk Seri Takiyuddin Hassan, telah memanggil mesyuarat khas MT PN untuk membincangkan perletakan jawatan Muhyiddin. Jika diterima, agenda seterusnya adalah memilih Pengerusi PN yang baharu.

Bagaimanapun, Ketua Penerangan Bersatu, Tun Faisal Ismail Aziz, membantah notis itu kerana didakwa melanggar perlembagaan PN dengan tidak menjemput Muhyiddin, yang dianggap masih Pengerusi sehingga perletakan jawatannya diluluskan MT PN.

Muhyiddin telah mengumumkan perletakan jawatan pada 30 Disember 2025, berkuat kuasa 1 Januari 2026.

Menurut Tun Faisal, walaupun Tan Sri Muhyiddin sudah mengumumkan peletakan jawatan Pengerusi, beliau masih dianggap sebagai pengerusi PN sehingga keputusan tersebut mendapat kelulusan Majlis Tertinggi PN, dan oleh itu masih merupakan anggota majlis berkenaan.

Sementara itu, Datuk Wan Saiful Wan Jan, Ahli Parlimen Tasek Gelugor yang dipecat Bersatu, terus mengkritik Muhyiddin. Beliau mempersoalkan kesungguhan Muhyiddin menerajui PN dan kegagalannya memanggil mesyuarat MT PN, meskipun penyokongnya mendakwa beliau masih Pengerusi.

“Kalau Tan Sri Muhyiddin masih pengerusi PN, sebab apa beliau tak segera panggil mesyuarat MT PN untuk bincangkan siapa pengganti selepas beliau letak jawatan? Bukankah Pengerusi PN yang bertanggungjawab akan segera menyelesaikan isu yang penting ini?” soal Wan Saiful di media sosial.

Laporan berkaitan
PAS sahkan Hadi tidak teraju PN sebagai Pengerusi baruJan 26, 2026 | 7:55 PM
Hadi nafi Muhyiddin kembali teraju PNJan 23, 2026 | 4:55 PM
Bersatu Kelantan: ‘Mungkin ada kejutan siapa Pengerusi PN’Jan 19, 2026 | 1:49 PM
Bersatu terima peletakan jawatan Muhyiddin selaku pengerusi PNJan 13, 2026 | 2:07 PM
POLITIK M'SIAperikatan nasional
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg