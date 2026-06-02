Perikatan Nasional turut mengaktifkan jentera bagi empat komponen parti iaitu Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu); Parti Islam SeMalaysia (PAS); Parti Gerakan Rakyat Malaysia (Gerakan) dan Parti Rakyat India Malaysia (MIPP) dalam gerak kerja pilihan raya negeri Johor tidak lama lagi. - Foto fail FMT

JOHOR BAHRU: Perikatan Nasional (PN) Johor kini di ambang memuktamadkan rundingan pembahagian kerusi bagi menghadapi Pilihan Raya Negeri (PRN) Johor, dengan 80 peratus daripada kerusi telah selesai.

Pengerusi PN Johor, Datuk Seri Dr Sahruddin Jamal, memaklumkan baki 20 peratus kerusi masih di meja rundingan. Perbincangan ini melibatkan Parti Rakyat India Malaysia (MIPP) dan cadangan ‘pakatan pilihan raya’ (electoral pact) dengan beberapa entiti lain, termasuk Ikatan Demokratik Malaysia (Muda) dan Ikatan Prihatin Rakyat (IPR).

“Setakat ini, pembahagian kerusi masih dalam perbincangan, namun 80 peratus telah selesai. PN akan bertanding di semua 56 kerusi,” katanya mengikut laporan di portal Free Malaysia Today pada 2 Jun.

Dalam persiapan gerak kerja pilihan raya, Datuk Sahruddin turut mengumumkan pengaktifan jentera bagi keempat-empat komponen utama PN: Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), Parti Islam SeMalaysia (PAS), Parti Gerakan Rakyat Malaysia (Gerakan), dan MIPP.

Pada 1 Jun, Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi, mengumumkan pembubaran Dewan Undangna Negeri (DUN), selepas mendapat perkenan Pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail, sekali gus membuka laluan kepada PRN negeri itu.

Dalam pada itu, Parti Ikatan Demokratik Malaysia (MUDA) mengumumkan hasratnya untuk mempertahankan kerusi Puteri Wangsa dan mempertaruhkan lebih ramai calon muda dalam gelanggang PRN kali ini.

Datuk Sahruddin, selaku Ketua Bersatu Johor, mempunyai sejarah perkhidmatan sebagai Menteri Besar Johor ke-17, memimpin dari April 2019 sehinggalah pentadbiran Pakatan Harapan (PH) tumbang pada Februari 2020.

Sebagai rekod, PN pernah menganggotai kerajaan negeri Johor pasca Pilihan Raya Umum ke-14 (PRU14) pada 2018, apabila Bersatu dan PAS bekerjasama dengan Barisan Nasional (BN) susulan kejatuhan kerajaan PH di peringkat Persekutuan.