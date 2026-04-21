PN Perlis nafi komplot undi tidak percaya terhadap Menteri Besar
Hubungan Parti Islam SeMalaysia (PAS), Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) dalam kerajaan negeri kekal akrab
Apr 21, 2026 | 2:55 PM
Pengerusi Perikatan Nasional (PN) Perlis, Datuk Seri Shahidan Kassim (kiri) dan Menteri Besar Perlis yang baru lebih tiga bulan berkhidmat, Encik Abu Bakar Hamzah. - Foto fail
KUALA LUMPUR: Perikatan Nasional (PN) Perlis menafikan dakwaan wujud komplot usul undi tidak percaya terhadap Menteri Besar, Encik Abu Bakar Hamzah, akan dibawa ke sidang Dewan Undangan Negeri (DUN) Perlis.
Pengerusinya, Datuk Seri Shahidan Kassim, berkata hubungan Parti Islam SeMalaysia (PAS) dan Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) dalam kerajaan negeri kekal akrab, selain PAS Pusat sudah menyuarakan pendirian menyokong pentadbiran sedia ada sehingga Pilihan Raya Umum Ke-16 (PRU16).
