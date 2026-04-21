PN Perlis nafi komplot undi tidak percaya terhadap Menteri Besar

KUALA LUMPUR : Perikatan Nasional (PN) Perlis menafikan dakwaan wujud komplot usul undi tidak percaya terhadap Menteri Besar, Encik Abu Bakar Hamzah, akan dibawa ke sidang Dewan Undangan Negeri (DUN) Perlis.

Pengerusinya, Datuk Seri Shahidan Kassim, berkata hubungan Parti Islam SeMalaysia (PAS) dan Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) dalam kerajaan negeri kekal akrab, selain PAS Pusat sudah menyuarakan pendirian menyokong pentadbiran sedia ada sehingga Pilihan Raya Umum Ke-16 (PRU16).