Topic followed successfullyGo to BHku
Rafizi, Nik Nazmi keluar PKR, Parlimen
Rafizi, Nik Nazmi keluar PKR, Parlimen
May 17, 2026 | 7:35 PM
Rafizi, Nik Nazmi keluar PKR, Parlimen
Dari kiri: Ahli Parlimen (AP) Setiawangsa, Nik Nazmi Nik Ahmad bersama AP Pandan, Datuk Seri Rafizi Ramli, menerima simbolik penyerahan dan pengambilalihan Parti Bersama Malaysia daripada pengasasnya, Encik Tan Gin Theam. - Foto BH oleh HANNEEYZAH BAHARIN
Ahli Parlimen (AP) Pandan, Datuk Seri Rafizi Ramli dan AP Setiawangsa, Nik Nazmi Nik Ahmad, mengumumkan mereka keluar daripada Parti Keadilan Rakyat (PKR) dan mengosongkan kerusi Parlimen masing-masing berkuat kuasa 18 Mei.
Kedua-dua mantan menteri itu juga mengumumkan keputusan mengambil alih Parti Bersama Malaysia (MUP) satu parti politik kecil yang diasaskan di Pulau Pinang sejak 2016.
Laporan berkaitan
Nurul Izzah nafi letak jawatan Timbalan Presiden PKRMar 31, 2026 | 2:59 PM
Dua menteri M’sia letak jawatan May 28, 2025 | 5:21 PM
Rafizi, Nik Nazmi ambil alih Parti Bersama MalaysiaMay 17, 2026 | 3:36 PM
Rafizi bakal umum hala tuju politik baru 17 MeiMay 14, 2026 | 6:19 PM