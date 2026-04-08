Rasuah RM5 juta projek penyelidikan: 2 pensyarah antara 4 direman
Apr 8, 2026 | 3:36 PM
Empat individu termasuk dua pensyarah sebuah institusi pengajian tinggi swasta di negeri utara Malaysia direman empat hari bagi membantu siasatan kes meminta dan menerima rasuah kira-kira RM5 juta. - Foto BERNAMA
IPOH (Perak): Empat individu termasuk dua pensyarah sebuah institusi pengajian tinggi swasta (IPTS) di utara Malaysia, direman empat hari bermula 8 April, bagi membantu siasatan kes meminta dan menerima rasuah kira-kira RM5 juta ($1.6 juta).
Perintah reman hingga 11 April itu dikeluarkan oleh Majistret S Punitha selepas membenarkan permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM).
