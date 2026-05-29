Remaja 14 tahun di Melaka kelar diri, didakwa bawah pengaruh dadah ‘mushroom’ dari vape

MELAKA: Seorang remaja perempuan berusia 14 tahun yang disyaki berada di bawah pengaruh dadah jenis ‘mushroom’ daripada rokok elektronik atau vape, telah mengelar leher dan pergelangan tangannya di sebuah rumah di Jonker Walk, Melaka, pada 24 Mei lalu.

insiden sekitar 10.30 malam itu berpunca daripada rasa marah mangsa setelah dihalang oleh ibu angkatnya (49) daripada bertemu teman lelakinya yang berusia 17 tahun. Dalam keadaan kecewa, remaja itu dilaporkan bergegas ke bilik tidur di tingkat satu sebelum bertindak mencederakan diri menggunakan sebilah pisau.

Ibu angkatnya mendakwa remaja tersebut sedang berada dalam tekanan emosi dan kesan pengaruh dadah ‘mushroom’ sejurus sebelum kejadian, kata Datuk Dzulkhairi.

Mangsa segera dikejarkan ke Zon Kuning Unit Kecemasan Hospital Melaka dan dilaporkan stabil, menurut kenyataan polis bertarikh 28 Mei yang dilaporkan oleh Harian Metro.

Siasatan mendedahkan remaja itu mula menggunakan vape yang dicampur dadah, diperkenalkan oleh teman lelakinya, seorang pelajar Tingkatan Empat, sejak Februari lalu.

Ibu angkatnya telah merampas peranti tersebut sebagai usaha menghalang penggunaan berterusan, namun bahan terlarang itu dipercayai dibekalkan oleh teman lelaki mangsa.

“Setakat ini, siasatan lanjut masih dijalankan terhadap semua individu termasuk ibu angkat dan penghuni rumah berumur antara 14 hingga 17 tahun,” katanya.

Kes ini disiasat di bawah Seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-Kanak 2001 atas unsur kecuaian atau pengabaian terhadap mangsa, yang membawa hukuman penjara sehingga 10 tahun atau denda maksimum RM20,000 ($6,433), atau kedua-duanya sekali.