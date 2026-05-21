Siasatan kes pelaburan RM1.1b makan masa, SPRM mohon bantuan AGC
Keterangan beberapa individu di Taiwan dan Britain perlu diperoleh secara sah, ikut peraturan, undang-undang antarabangsa
May 21, 2026 | 1:53 PM
Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) yang baru, Datuk Seri Abd Halim Aman (depan, kiri), berkata siasatan turut melibatkan bidang kuasa Taiwan dan Britain. - Foto BERNAMA
SHAH ALAM: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) sedang mendapatkan Bantuan Perundangan Bersama (Mutual Legal Assistance – MLA) bagi memperoleh keterangan beberapa individu di Taiwan dan Britain, untuk membantu siasatan kes penyelewengan pelaburan kerajaan RM1.1 bilion ($320 juta).
Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baru, Datuk Seri Abd Halim Aman, berkata pihaknya telah berhubung dengan Jabatan Peguam Negara (AGC) bagi mendapatkan bantuan berkenaan, menyusuli siasatan yang turut melibatkan bidang kuasa dua negara terbabit.
