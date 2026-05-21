SHAH ALAM: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) sedang mendapatkan Bantuan Perundangan Bersama (Mutual Legal Assistance – MLA) bagi memperoleh keterangan beberapa individu di Taiwan dan Britain, untuk membantu siasatan kes penyelewengan pelaburan kerajaan RM1.1 bilion ($320 juta).

Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baru, Datuk Seri Abd Halim Aman, berkata pihaknya telah berhubung dengan Jabatan Peguam Negara (AGC) bagi mendapatkan bantuan berkenaan, menyusuli siasatan yang turut melibatkan bidang kuasa dua negara terbabit.