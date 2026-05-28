Tiga termasuk bayi 6 bulan, maut dalam nahas pagi Aidiladha di Kelantan
May 28, 2026 | 2:09 PM
KUALA KRAI (Kelantan): Tiga beranak termasuk seorang bayi berusia enam bulan maut, manakala seorang lagi cedera parah, dalam kemalangan pada pagi Aidiladha pada 27 Mei yang melibatkan dua kenderaan di Jalan Gua Musang-Kuala Krai, Kelantan.
Mereka yang maut adalah seorang wanita berusia 52 tahun, Allahyarhamha Safinaz Razmi; anak perempuannya, Allahyarhamha Jazmin Lyana Mohd Jamil, 22 tahun; dan anak Allahyarhamha Jazmin, yang juga cucu Allahyarhamha Safinaz, Nur Nuha Helena Abd Matin, enam bulan.
