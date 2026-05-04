Topic followed successfullyGo to BHku
Zahid: PRU serentak dengan PRN Melaka, Johor bergantung situasi politik, perkenan Raja-Raja
Zahid: PRU serentak dengan PRN Melaka, Johor bergantung situasi politik, perkenan Raja-Raja
May 4, 2026 | 2:24 PM
Zahid: PRU serentak dengan PRN Melaka, Johor bergantung situasi politik, perkenan Raja-Raja
Timbalan Perdana Menteri yang juga Presiden Umno, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi, ketika ditemubual media di Pusat Dagangan Dunia, Kuala Lumpur, pada 3 Mei. - Foto BERNAMA
KUALA LUMPUR: Sebarang cadangan untuk mengadakan Pilihan Raya Umum Ke-16 (PRU16) secara serentak dengan Pilihan Raya Negeri (PRN) Melaka dan Johor, bergantung sepenuhnya kepada situasi politik semasa serta perkenan Raja-Raja dan Yang di-Pertua Negeri.
Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi, berkata walaupun tempoh pentadbiran Melaka dan Johor bakal berakhir tidak lama lagi, keputusan akhir tertakluk kepada kuasa ketua negeri berdasarkan nasihat Menteri Besar dan Ketua Menteri.
Laporan berkaitan
Zahid tempelak Muhyiddin isu tangguh pilihan raya negeri Apr 21, 2026 | 3:14 PM
Ahli majlis tertinggi Umno pertahan cadangan PRN Johor awal demi mandat kukuhApr 16, 2026 | 1:53 PM
Pilihan Raya Negeri Johor, Melaka diusul ditangguh kerana krisis Timur Tengah Apr 13, 2026 | 3:48 PM
Pilihan Raya Umum dan Negeri dicadang diadakan serentakMar 13, 2026 | 1:48 PM