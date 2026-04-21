DUNGUN (Terengganu): Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi, membidas dakwaan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), Tan Sri Muhyiddin Yassin, kononnya Kerajaan Perpaduan bercadang menangguhkan Pilihan Raya Negeri (PRN) Melaka dan Johor kerana takut kalah pada pilihan raya berkenaan.

Datuk Ahmad Zahid, yang juga Presiden Umno berkata, sebagai mantan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin tidak seharusnya membuat andaian kerajaan akan mengambil tindakan menangguhkan pilihan raya seperti yang pernah dilakukannya ketika menerajui pentadbiran negara.