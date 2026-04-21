Zahid tempelak Muhyiddin isu tangguh pilihan raya negeri
Kerajaan dicadang tangguh PRN Johor dan Melaka susuli krisis geopolitik Timur Tengah
Apr 21, 2026 | 3:14 PM
Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi, ketika berucap pada Majlis Perasmian Maktab Rendah Sains Mara (MRSM) Dungun di Terengganu, pada 20 April. - Foto BERNAMA
DUNGUN (Terengganu): Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi, membidas dakwaan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), Tan Sri Muhyiddin Yassin, kononnya Kerajaan Perpaduan bercadang menangguhkan Pilihan Raya Negeri (PRN) Melaka dan Johor kerana takut kalah pada pilihan raya berkenaan.
Datuk Ahmad Zahid, yang juga Presiden Umno berkata, sebagai mantan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin tidak seharusnya membuat andaian kerajaan akan mengambil tindakan menangguhkan pilihan raya seperti yang pernah dilakukannya ketika menerajui pentadbiran negara.
Laporan berkaitan
Ahli majlis tertinggi Umno pertahan cadangan PRN Johor awal demi mandat kukuhApr 16, 2026 | 1:53 PM
Pilihan Raya Negeri Johor, Melaka diusul ditangguh kerana krisis Timur Tengah Apr 13, 2026 | 3:48 PM
Pilihan Raya Umum dan Negeri dicadang diadakan serentakMar 13, 2026 | 1:48 PM
PKR Johor kenal pasti 28 kerusi berpotensi ditandingi dalam PRNMar 5, 2026 | 11:41 PM