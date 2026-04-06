Wanita gagah perkasa tarik kereta BYD seberat 3,600kg di Hyrox
Apr 6, 2026 | 4:47 PM
Cik Firzanah Nazmi menarik kereta BYD seberat 3,600kg di Hyrox pada 3 April lalu. - Foto ihsan FIRZANAH NAZMI
Niat asal Cik Firzanah Nazmi hanyalah untuk meluangkan masa menyokong rakan-rakannya di acara Hyrox pada 3 April lalu.
Namun, kunjungan itu berubah menjadi paparan kekuatan luar biasa apabila beliau secara spontan menyertai cabaran ‘BYD Power Pull-Up’.
