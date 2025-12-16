SPH Logo mobile
halal-logo
SPH Logo mobile
Langgan|
Singapura
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula

2 pedang ditemui di pusat pemeriksaan laut ICA

Dec 16, 2025 | 8:05 PM
ICA, swords, pasir panjang
Dua pedang yang diisytiharkan sebagai mainan ditemui dalam percubaan menyeludup di Stesen Pengimbasan Pasir Panjang pada 5 Disember. - Foto TANGKAP LAYAR FACEBOOK ICA

Percubaan untuk menyeludup dua pedang ke Singapura berjaya digagalkan di Stesen Pengimbasan Pasir Panjang pada 5 Disember.

Dalam satu catatan Facebook pada 16 Disember, Penguasa Imigresen dan Pusat Pemeriksaan (ICA) menyatakan salah seorang penganalisis imej mengesan kejanggalan pada imej imbasan sebuah kontena kargo yang masuk ke negara ini, lalu mengarahkan untuk dilakukan pemeriksaan lanjut.

Pegawai kemudian menemui dua pedang tersebut, yang telah diisytiharkan sebagai mainan, lapor The Straits Times (ST).

Menurut laman web pihak berkuasa itu, Stesen Pengimbasan Pasir Panjang merupakan salah satu pusat pemeriksaan laut ICA.

Siasatan polis masih dijalankan.

Laporan berkaitan
2 bekas pegawai Certis dijel terima rasuah lebih $4,000Oct 21, 2025 | 3:45 PM
Lelaki ditahan seludup lebih 9,200 vape ke S’pura, disorok sebagai ‘powerbank’Sep 30, 2025 | 6:08 PM
Lebih 1,100 vape dibongkar dalam kereta di Pusat Pemeriksaan WoodlandsSep 20, 2025 | 4:51 PM
Lelaki diberkas cuba seludup 890 vape, 6,700 komponen di Pusat Pemeriksaan WoodlandsAug 28, 2025 | 4:02 PM
ICA; PUSAT PEMERIKSAAN DARAT; CUTI; TAHUN BARU CINAICAseludup
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg