Dari 1 April hingga 30 Jun, 245 pelajar dirujuk pihak sekolah dan pusat pengajian tinggi kepada Penguasa Sains Kesihatan (HSA) kerana menghisap vape.

Dalam tempoh tiga bulan yang sama, lebih 480 golongan muda menerima kaunseling berhenti merokok dan menghisap vape.

Demikian menurut satu kenyataan bersama Kementerian Kesihatan (MOH) dan HSA pada 11 Ogos.

Dua pihak berkuasa itu turut mengumumkan bahawa program QuitVape, yang membolehkan individu mendapatkan bantuan secara sukarela untuk mengatasi penyalahgunaan etomidate, akan dihentikan pada 1 September.

Sejak dilancarkan pada September 2025, kesedaran tentang bahaya penyalahgunaan etomidate meningkat dengan penyertaan dalam QuitVape berkurangan, ujar MOH dan HSA.

Dalam tinjauan keadaan vape bagi suku kedua 2026, pihak berkuasa berkata seramai 2,428 orang telah ditangkap kerana memiliki dan menggunakan vape dari 1 April hingga 30 Jun.

Daripada jumlah ini, 1,971 orang atau 81 peratus adalah pesalah vape tetap, manakala baki 457 orang adalah pesalah vape etomidate.

Jumlah kes vape yang dikesan setiap bulan semasa suku kedua tersebut adalah 809 secara purata.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
PKR, kerusi Parlimen

PKR sudah hilang 3 kerusi Parlimen, AP Subang terkini letak jawatan

Aug 11, 2026 | 4:45 PM
Orang ramai membeli-belah di sebuah kedai di kawasan Kampong Gelam pada 11 Ogos.

Rancakkan kawasan Kampong Gelam? Orang ramai dijemput kemuka saranan

Aug 11, 2026 | 6:28 PM
Lelaki itu akan didakwa di mahkamah pada 12 Ogos atas tuduhan pecah amanah jenayah sebagai seorang pekerja.

Lelaki akan didakwa salah guna wang derma masjid

Aug 11, 2026 | 5:57 PM
Seorang lelaki berusia 72 tahun ditemui tidak sedarkan diri di dalam unit kediamannya dan disahkan meninggal dunia di sebuah unit flat di Tampines pada petang Ahad 9 Ogos.

Lelaki 72 tahun ditemui meninggal dunia di flat Tampines

Aug 9, 2026 | 11:09 PM
Alat kecerdasan buatan (AI) kini semakin mudah diakses, sekali gus membolehkan pelaku ancaman siber melancarkan penipuan dengan lebih pantas dan berkesan, kata pakar.

Fikir 2 kali sebelum percaya apa yang anda lihat

Aug 2, 2026 | 5:30 AM
Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump, Pangkalan Tentera Udara Diraja (RAF) Mildenhall, pesawat Air Force One baharu

Trump guna Air Force One lama atas langkah keselamatan ketika tinggalkan Turkey

Jul 9, 2026 | 1:45 PM
bekas pengerusi eksekutif, dua masjid tempatan, hukuman penjara, tuduhan rasuah

Jel 14 bulan bagi bekas pengerusi eksekutif masjid atas tuduhan rasuah libat kontrak $223,000

Jun 26, 2026 | 8:00 PM
Politeknik Republic, Faiq Faran

Lulusan terbaik RP pernah ditolak beberapa sekolah menengah S’pura

May 11, 2026 | 5:30 AM
Malaysia, gelombang haba, Aidilfitri, cuaca panas ekstrem

Sambutan Aidilfitri di M’sia ‘panas berbahang’ susulan gelombang haba penghambat ceria

Mar 29, 2026 | 5:30 AM
Sindrom Guillain-Barré (GBS), Norhasikin Omar

Selepas hampir 2 bulan dirawat di hospital, baru doktor dapat kesan jenis penyakit

May 30, 2025 | 11:09 AM

Ia adalah kira-kira 30 peratus lebih rendah daripada 1,219 kes yang dikesan setiap bulan antara Jun dengan Ogos 2025, kata kedua-dua pihak berkuasa itu, sambil menyatakan langkah lebih ketat telah berkuat kuasa pada 1 September 2025.

Antara 1 September 2025 dengan 30 Jun 2026, seramai 188 orang berusia antara 15 dengan 44 tahun mendaftar sendiri dalam QuitVape, tambah MOH dan HSA.

Mereka yang ingin bantuan bagi penyalahgunaan etomidate masih boleh mendapatkannya daripada Institut Kesihatan Mental (IMH).

Peserta QuitVape sebelum 1 September akan terus menerima sokongan untuk melengkapkan program mereka.

Vape yang dicampur etomidate, sejenis agen anestetik dikenali sebagai Kpod, dan boleh mencetuskan tingkah laku seperti ‘zombi’ (hilang kawalan diri), sawan dan serangan psikotik.

QuitVape membolehkan penyalahguna etomidate mendapatkan bantuan menghentikan tabiat itu tanpa hukuman atau rekod kesalahan.

Bagi penggunaan vape tanpa etomidate, Lembaga Penggalakan Kesihatan (HPB) terus menawarkan program I Quit.

Mereka boleh menghubungi talian 1800-438-2000 untuk maklumat lanjut.

Dalam kenyataan pada 11 Ogos, MOH dan HSA berkata mereka yang tampil secara sukarela untuk mendapatkan bantuan tidak akan dihukum atau mempunyai rekod kesalahan.

Namun, mereka yang ditangkap menyalahgunakan etomidate dan menggunakan alat pengewap biasa tetap dikenakan hukuman sewajarnya, tambah mereka.

Laporan berkaitan
Lelaki mengaku anggota sindiket simpan 58,000 vape di dua lokasiAug 6, 2026 | 8:53 PM
56 pelawat miliki vape ketika masuk S’pura dalam tempoh 4 hari; lebih 444 peralatan dirampasJul 25, 2026 | 11:26 AM
Lebih 1,700 disiasat polis, termasuk bagi kesalahan vape, ubah suai AMDJul 5, 2026 | 5:49 PM
HSA siasat sindiket transnasional disyaki bekal Kpod; kes pertama seumpamanya di S’puraJun 30, 2026 | 7:00 PM
Perbualan santai boleh bantu anak jauhi vapeJun 11, 2026 | 5:30 AM
vapei quitHSAMOHHPBHSA larangROKOK ELEKTRONIK; PENGUASA SAINS KESIHATAN; HSAInstitut Kesihatan Mental (IMH)