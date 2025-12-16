Pesalah itu, yang tidak boleh dinamakan berikutan perintah larangan suara (gag order), merupakan guru agama baru kepada gadis berusia 12 tahun itu pada awal 2025. - Foto ST

Bekas guru agama 19 tahun, mengaku bersalah cabul murid 12 tahun

Seorang guru agama remaja di sebuah masjid bertemu seorang gadis berusia 12 tahun ketika mengendalikan kelas, lalu meluangkan masa tambahan bersamanya untuk mengenalinya dengan lebih rapat.

Ibu gadis tersebut membuat aduan kepada pihak masjid selepas mengetahui perbuatannya, dan guru tersebut kemudiannya digugurkan jawatan, lapor The Straits Times (ST).

Meskipun begitu, bekas guru agama itu dan gadis berkenaan kemudiannya menjalinkan hubungan, dan gadis itu melakukan satu perbuatan seksual terhadapnya pada Mei.

Pesalah berusia 19 tahun itu, yang tidak boleh dinamakan berikutan perintah larangan bersuara (gag order) bagi melindungi identiti mangsa, mengaku bersalah pada 16 Disember atas pertuduhan melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap seorang kanak-kanak.

Timbalan Pendakwa Raya Yohanes Ng memberitahu mahkamah pesalah menjadi guru agama baru kepada mangsa pada awal 2025 dan telah mengajar tiga kelas dalam suasana berkumpulan yang melibatkan lima hingga enam murid.

Beliau kemudian mendapatkan butiran hubungan semua murid dan mewujudkan satu kumpulan sembang untuk menghantar nota pelajaran.

“Selepas salah satu kelas agama, pesalah meluangkan masa tambahan bersama mangsa untuk mengenalinya dengan lebih rapat serta membelikan mangsa makan tengah hari dan coklat,” kata pendakwa raya.

Apabila pulang ke rumah, mangsa memberitahu ibunya tentang apa yang berlaku.

Walaupun ibu mangsa telah memaklumkan pihak masjid mengenai kelakuan tidak wajar pesalah, remaja itu dan mangsa terus berhubung secara rahsia dan tidak lama kemudian menjalinkan hubungan.

Mereka bertemu pada 8 Mei di sebuah tempat letak kereta bertingkat, di mana pesalah mula mencium mangsa dan gadis itu akhirnya menyerah kepada permintaannya.

Pesalah memegang dada mangsa yang ketika itu sedang berpakaian.

Lima hari kemudian, mereka bertemu dan pergi ke tangga flat Lembaga Perumahan dan Pembangunan (HDB).

Pelaku kemudian meminta gadis melakukan seks oral tetapi dia enggan.

Dia akhirnya melakukan satu lagi perbuatan seksual kepadanya.

Hubungan mereka terputus selepas pihak lain, yang tidak dikenal pasti di mahkamah, mengetahui tentang hubungan mereka.

Gadis itu kemudian memberitahu ibunya tentang kelakuan pesalah dan ibu mangsa membuat laporan polis pada 13 Julai.

Pada 16 Disember, mahkamah meminta laporan untuk menilai kesesuaian pesalah untuk latihan pemulihan.

Pesalah diperintahkan untuk menjalani latihan pemulihan dan ditahan di sebuah pusat untuk menjalani aturan yang ketat yang boleh merangkumi kaunseling.