Singapura

Feb 13, 2026 | 4:44 PM
belanjawan 2026 di sini
Singapura

Feb 13, 2026 | 4:44 PM

Mohamad Joppri Harpawi berada di sebuah hotel berhampiran Geylang Road apabila dia didakwa mencium bibir wanita itu. - Foto ST

Seorang inspektor balai daripada Pasukan Polis Singapura (SPF) berada di sebuah hotel apabila beliau didakwa mencabul kehormatan seorang wanita berusia 25 tahun.

Menurut dokumen mahkamah, Mohamad Joppri Harpawi didakwa mencium bibir wanita itu di sebuah hotel berhampiran Geylang Road sekitar 5.30 pagi pada 17 Mac 2024.

Identiti wanita tersebut tidak boleh didedahkan berikutan perintah larangan bersuara (gag order) bagi melindunginya.

Joppri, 43 tahun, yang meletak jawatan daripada pasukan itu pada Februari 2025, didakwa atas satu tuduhan mencabul pada 11 Februari 2026.

Dalam satu kenyataan kepada pihak media pada 12 Februari, polis berkata siasatan dimulakan sebaik sahaja pihaknya dimaklumkan mengenai kesalahan yang didakwa itu.

Beliau turut segera dikeluarkan daripada tugas barisan hadapan.

Seorang jurucakap polis berkata pegawai mesti menegakkan undang-undang serta mengekalkan tahap kelakuan dan prinsip tertinggi.

Polis akan mengambil tindakan tegas terhadap pegawai yang melanggar undang-undang, termasuk mendakwa mereka di mahkamah.

Pihaknya tidak dapat mengulas lanjut kerana perbicaraan masih berlangsung.

Kesnya akan disebut semula di mahkamah pada 4 Mac.

Bagi kesalahan mencabul, pesalah boleh dipenjara sehingga tiga tahun, didenda, disebat, atau menerima mana-mana hukuman tersebut.

