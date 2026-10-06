Pelajar tahun kedua Nitec Lanjutan dalam Pengurusan Sukan di Institut Pendidikan Teknikal (ITE) Kolej Central, Cik Rindiani Fazirah Rosli, pada mulanya bercita-cita menjadi jurulatih bola sepak.

Namun, peluang mencuba seni videografi dan menghasilkan kandungan di wadah media sosial, TikTok mencetuskan pula minat remaja berusia 18 tahun itu terhadap bidang media.

Minat tersebut mendorong Cik Rindiani untuk mula mempertimbangkan pilihan kerjaya di luar bidang sukan.

Pengalaman menyertai acara penerokaan kerjaya World X, anjuran bersama The Astronauts Collective (TAC) dan ITE di ITE Kolej Central pada 6 Oktober, kemudian mengukuhkan keyakinannya bidang pengajian tidak semestinya menentukan kerjaya yang perlu diceburi.

Menerusi perkongsian karyawan daripada pelbagai industri, beliau turut mendapat gambaran tentang kemahiran yang diperlukan dalam dunia pekerjaan, termasuk kemahiran komunikasi.

“Saya dapat memahami dalam alam pekerjaan, kita perlu bijak berkomunikasi dengan orang lain.

“Saya sendiri agak pendiam, jadi saya perlu membiasakan diri berinteraksi dengan lebih ramai orang bagi meningkatkan keyakinan diri,” katanya kepada Berita Harian (BH).

Cik Rindiani, yang mengakui masih belum pasti mengenai hala tuju kerjayanya, turut melihat bimbingan daripada individu berpengalaman sebagai peluang untuk mendapatkan pandangan lebih luas mengenai pilihan yang ada.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
bimbingan kerjaya, pilihan kerjaya, pelajar ITE

Bimbingan karyawan buka mata kepada pilihan kerjaya lebih luas

Oct 6, 2026 | 7:16 PM
Kementerian Tenaga Manusia (MOM) sedang memantau situasi pasaran pekerjaan secara teliti susulan peningkatan pemberhentian kerja di Singapura selepas angka tersebut melonjak ke tahap tertinggi sejak pandemik pada suku kedua 2026.

Jasmin: Belum pasti AI punca utama pemberhentian kerja, sukar asingkan impaknya

Oct 6, 2026 | 6:09 PM
Lelaki berusia 71 tahun (tengah) mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan di Mahkamah Sesyen Georgetown, Pulau Pinang, pada 6 Oktober, terhadap pertuduhan merogol dan melakukan persetubuhan bertentangan aturan tabii terhadap anak majikannya,

Lelaki 71 tahun dituduh rogol anak majikan 18 tahun dalam tandas

Oct 6, 2026 | 5:15 PM
Berita Harian (BH) menyorot kembali respons pemerintah sejak satu kertas kajian mengenai pembelian hartanah oleh pegawai awam berhampiran lokasi stesen MRT yang belum diumumkan, diterbitkan pada September lalu.

Garis masa respons pemerintah terhadap kajian pembelian hartanah penjawat awam

Oct 6, 2026 | 5:40 PM
Menteri Penyelaras bagi Perkhidmatan Awam, Encik Chan Chun Sing

Chun Sing: PSD semak transaksi hartanah 191 pegawai, pemeriksaan masih dijalankan

Oct 6, 2026 | 5:19 PM
syed saddiq, majlis perkahwinan, pengurusan kewangan

Enggan belanja lebih untuk majlis kahwin hingga berhutang

Oct 6, 2026 | 3:06 PM
penyakit buah pinggang, chronic kidney disease, CKD

Masuk hospital kerana sakit dada, dapat tahu fungsi buah pinggang merosot kepada 11%

Oct 6, 2026 | 3:14 PM
Pemandu yang menyebabkan kemalangan berantai di Tampines pada 2024 sehingga meragut dua nyawa, dijatuhi hukuman penjara 12 tahun sembilan bulan, Muhammad Syafie Ismail, turut mencederakan lapan orang yang lain termasuk dua kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun, juga dilarang memandu seumur hidup,

Nahas Tampines ragut dua nyawa: Pemandu dijel lebih 12 tahun

Oct 5, 2026 | 4:16 PM
kebakaran elektrik, pemanas air, peringatan keselamatan

‘Saya terus kejutkan anak-anak’: Detik cemas flat Punggol terbakar sekitar 4 pagi

Oct 5, 2026 | 7:05 PM
karnival kanak-kanak, bina keyakinan, aktiviti pembelajaran

Lebih 70 kanak-kanak kurang berkemampuan bina keyakinan di karnival CC Woodlands

Sep 11, 2026 | 5:58 PM

“Daripada perkongsian tadi, saya sedar kita masih boleh meneroka bidang lain.

“Tidak semestinya kalau kita belajar dalam bidang sukan, kita juga perlu bekerja dalam bidang sukan,” ujarnya.

Wawancara itu diadakan sempena pemeteraian Memorandum Persefahaman (MOU) antara AMP Singapura dengan TAC pada 6 Oktober bagi memperluas akses pelajar ITE kepada bimbingan dan rangkaian profesional.

Menerusi kerjasama tiga tahun itu, rangkaian karyawan Islam AMP akan dimanfaatkan untuk membimbing pelajar ITE serta berkongsi pengalaman dan pengetahuan mengenai dunia pekerjaan.

Lebih 500 karyawan Islam disasar untuk terlibat sebagai mentor dan sukarelawan sepanjang tempoh tersebut, termasuk menerusi program bimbingan kerjaya, JumpStart, dan acara penerokaan kerjaya, World X.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Karyawan Islam AMP bantu belia ITE bina kerjaya lebih yakinOct 6, 2026 | 6:20 PM
Persekitaran positif di ITE bantu remaja alami autisme lebih yakin kejar cita-citaOct 4, 2026 | 6:00 PM
Pelajar ITE sumbang tenaga cipta rutin tari jaga kesihatan jantungOct 4, 2026 | 2:52 PM
Kes bunuh pelajar sekolah di Johor: Polis sahkan mangsa maut dipukul objek tumpulOct 5, 2026 | 5:10 PM
ITEkerjayaBimbingan Kerjayakaryawan