Lakaran artis bagi stesen MRT Laluan Downtown baru (DE1) yang bakal dibina selepas Stesen Bukit Panjang di Sungei Kadut Avenue. - Foto LTA

China Railway Tunnel Group raih kontrak $199j bagi terowong sambungan DTL Kerja bermula suku ketiga 2026

Cawangan tempatan sebuah firma China memenangi kontrak sivil terakhir bagi sambungan kedua Laluan Downtown (DTL), dengan kos keseluruhan projek dianggarkan sekitar $1.26 bilion.

Kontrak terakhir bernilai kira-kira $199 juta, akan menyaksikan China Railway Tunnel Group mereka bentuk dan membina terowong antara stesen Bukit Panjang dengan stesen baru DE1, yang bakal dibina di Sungei Kadut Avenue, menurut Penguasa Pengangkutan Darat (LTA) pada 16 Mac.

Sepasang terowong sepanjang kira-kira 1.8 kilometer (km) itu akan dibina di bawah Woodlands Road dan melalui prasarana seperti jejambat Kranji Ekspreswe.

Kerja pembinaan dijadual bermula pada suku ketiga 2026.

Bagi mengurangkan kesan terhadap struktur rel kini dan penumpang di DTL, LTA berkata ia akan menyelaras dengan pelbagai agensi serta pengendali SBS Transit supaya kerja sensitif dijalankan ketika laluan tidak beroperasi.

Tambahnya, pembinaan terowong akan dijalankan dalam ruang terhad kerana berhampiran stesen Bukit Panjang.

LTA berkata ia akan bekerjasama dengan kontraktor untuk memantau keteguhan tanah secara masa nyata serta langkah-langkah bagi memastikan kerja dijalankan dengan selamat.

LTA berkata pihaknya dan China Railway Tunnel Group, yang kini membina Stesen Prince Edward bagi Laluan Circle (CCL), akan memberi maklumat terkini kepada penduduk dan pihak berkepentingan.

Perkhidmatan penumpang bagi sambungan itu dijangka bermula pada 2035.

Sambungan sepanjang 4km itu akan melibatkan tiga stesen dan dihubungkan dengan Laluan Utara-Selatan (NSL) melalui Stesen Sungei Kadut (DE2), stesen bawah tanah yang bersambung dengan Stesen Sungei Kadut (NS6) di atas tanah antara stesen Yew Tee dengan Kranji.

Stesen baru pertama, DE1, akan terletak di Sungei Kadut Avenue.

Terletak berhampiran Koridor Kereta Api, stesen itu akan dihubungkan ke Yew Tee Village, Kolam Pang Sua dan Penghubung Taman Pang Sua melalui sebuah jambatan pejalan kaki baru.

Sementara itu, DE2 akan berfungsi sebagai terminal baru bagi DTL, menggantikan terminal semasa di Bukit Panjang.

Sebagai stesen pertukaran, ia akan berkhidmat kepada Daerah Eko Sungei Kadut yang bakal dibangunkan, sebuah kawasan perindustrian seluas 500 hektar.

LTA berkata sambungan itu dijangka mengurangkan masa perjalanan penumpang ke dan dari utara serta barat laut Singapura.