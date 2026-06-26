ComfortDelGro lancar dana $1 juta bagi pendidikan anak pemandu teksi

Encik Sieow Yew Lee (kanan), pemandu teksi selama 30 tahun, berasa lega kerana pelajar pengajian tinggi kini layak menerima bantuan dermasiswa ComfortDelGro (CDG). Bersamanya ialah dua daripada tiga anaknya yang menerima dermasiswa itu. - Foto COMFORTDELGRO

Encik Sieow Yew Lee (kanan), pemandu teksi selama 30 tahun, berasa lega kerana pelajar pengajian tinggi kini layak menerima bantuan dermasiswa ComfortDelGro (CDG). Bersamanya ialah dua daripada tiga anaknya yang menerima dermasiswa itu. - Foto COMFORTDELGRO

ComfortDelGro lancar dana $1 juta bagi pendidikan anak pemandu teksi

ComfortDelGro lancar dana $1 juta bagi pendidikan anak pemandu teksi

Lebih 100 pelajar menerima dermasiswa Zig daripada ComfortDelGro (CDG) pada 26 Jun, sempena pelancaran dana $1 juta bagi menyokong pendidikan anak pemandu teksi syarikat itu.

Dana itu akan disalurkan sepanjang lima tahun sebagai sebahagian pelaburan $25 juta bagi program meningkatkan kebajikan pemandu teksi, menurut syarikat berkenaan. Zig ialah cabang perniagaan pengangkutan lokasi-ke-lokasi (P2P) milik CDG.

Seramai 131 pelajar menghadiri majlis penyampaian dermasiswa di Safra Choa Chu Kang yang dihadiri Pemangku Menteri Pengangkutan merangkap Menteri Negara Kanan Kewangan, Encik Jeffrey Siow.

Daripada 131 penerima, 56 ialah murid sekolah rendah, 40 pelajar sekolah menengah dan baki 35 melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi.

Sebanyak $200,000 telah disampaikan pada majlis sulung tersebut.

Sebelum ini, dermasiswa itu hanya ditawarkan kepada pelajar sekolah rendah atau sekolah menengah.

Encik Michael Huang, Ketua Perniagaan Mobiliti P2P Singapura di CDG, berkata kumpulan penerima diperluaskan kerana semakin ramai anak pemandu melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi.

“Cita-cita mereka semakin berkembang, begitu juga peluang yang tersedia. Sokongan kami juga perlu berkembang seiring dengan mereka,” katanya.

Tiga daripada penerima dermasiswa tersebut ialah tiga anak Encik Sieow Yew Lee, 63 tahun, pemandu teksi CDG selama tiga dekad.

Menyifatkan bantuan kewangan itu sebagai satu “kelegaan besar”, Encik Sieow berkata: “Sokongan seperti ini membantu membayar yuran persekolahan anak saya, mengurangkan beban kewangan saya dan membolehkan mereka menumpukan perhatian kepada pelajaran.”