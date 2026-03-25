DPM Gan: S’pura akan kekal pada prinsip dagang berdasarkan peraturan
Gariskan tiga sektor utama bagi syarikat S’pura yang ingin bertapak di Jerman jelang lawatannya ke negara Eropah itu
Mar 25, 2026 | 1:43 PM
Timbalan Perdana Menteri, Encik Gan Kim Yong, berkata Jerman, seperti Singapura, adalah sebuah hab ekonomi kerana ia pusat utama dalam pasaran Eropah serta pintu masuk ke Eropah Timur dan Barat. - Foto ST
Firma tempatan tidak harus mengetepikan rancangan peluasan ke luar negara meskipun berdepan rintangan sementara dan ketidaktentuan sejagat, kata Timbalan Perdana Menteri, Encik Gan Kim Yong.
“Jangan sesekali firma putus asa dengan strategi antarabangsa disebabkan krisis jangka pendek. Ini strategi jangka panjang, bukan hanya untuk tahun ini (2026),” ujar Encik Gan, yang juga Menteri Perdagangan dan Perusahaan, menjelang lawatan rasmi ke Jerman dari 25 hingga 28 Mac.
