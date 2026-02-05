Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Kes Kpod: Lelaki didakwa selepas acukan pisau di tempat letak kereta Whampoa

Yeo Zhi Xiang didakwa di mahkamah atas satu tuduhan mengedar 79 pod yang mengandungi etomidate. - Foto ST

Seorang individu yang didakwa sebagai pengedar pod vape yang mengandungi etomidate, diberkas selepas dia dipercayai mengacukan pisau ke arah seorang lelaki lain semasa satu urus niaga di sebuah tempat letak kereta di Whampoa West.

Pada 4 Februari, Yeo Zhi Xiang, 30 tahun, didakwa atas satu tuduhan mengedar 79 pod yang mengandungi etomidate, iaitu dadah terkawal Kelas C di bawah Akta Penyalahgunaan Dadah.

Etomidate ialah sejenis ubat bius yang digunakan dalam vape yang dikenali sebagai Kpod.

Etomidate sepatutnya hanya digunakan semasa prosedur perubatan. Apabila disedut melalui vape, ia masuk terus ke dalam paru-paru dan berpotensi mencetuskan kekejangan, kesukaran bernafas, sawan, malah psikosis.

Yeo, seorang warga Singapura, dipercayai melakukan kesalahan itu sekitar 4.15 pagi pada 3 Februari, di lobi tempat letak kereta Blok 34 Whampoa West.

Pada 4 Februari, Penguasa Sains Kesihatan (HSA) berkata polis telah dimaklumkan pada 2 Februari mengenai satu pertikaian melibatkan tiga lelaki di tempat letak kereta tersebut.

“Tertuduh dipercayai telah mengacukan pisau ke arah salah seorang lelaki. Kejadian ini berlaku ketika seorang lelaki tersebut didakwa sedang membeli pod e-vaporiser (Kpod) yang mengandungi etomidate daripada Yeo,” ujar HSA.

Pegawai polis menahan ketiga-tiga lelaki berkenaan dan memeriksa van milik Yeo, dan mereka menemui sebanyak 80 pod vape.

HSA berkata ujian makmal mengesahkan pod yang dirampas mengandungi etomidate, dan siasatan masih diteruskan. HSA turut menyiasat dua lelaki yang lain.

Kes Yeo dijadualkan bagi persidangan praperbicaraan pada 5 Mac. Dia ditawarkan ikat jamin sebanyak $50,000.

Pengimport, penjual dan pengedar Kpod berdepan hukuman lebih berat selepas undang-undang yang dipertingkatkan berkuat kuasa pada 1 September 2025.

Pengimport boleh dikenakan hukuman penjara antara tiga hingga 20 tahun serta lima hingga 15 sebatan.