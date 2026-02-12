Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Kecuaian punca utama kemalangan penunggang basikal di Tanah Merah Coast Road, kata Sim Ann

Tanah Merah Coast Road mempunyai laluan lurus sepanjang 10 kilometer dengan lorong basikal khas dari Terminal Feri Tanah Merah hingga Terminal Feri Changi Point. - Foto ST

Setiap tahun antara 2020 hingga 2025, purata sekitar 20 kemalangan yang meragut nyawa atau menyebabkan kecederaan serius berlaku di sepanjang Tanah Merah Coast Road.

Hampir separuh daripadanya, iaitu sembilan kemalangan setahun, melibatkan penunggang basikal. Perkara ini didedahkan oleh Menteri Negara Kanan (Ehwal Dalam Negeri merangkap Ehwal Luar), Cik Sim Ann, di Parlimen pada 12 Februari.

Beliau menjelaskan, kemalangan sering berpunca daripada penunggang basikal yang menunggang secara tidak berdisiplin, serta kegagalan kedua-dua penunggang dan pemandu untuk kekal fokus dan mengawal kenderaan atau alat mobiliti mereka dengan baik.

Kenyataan Cik Sim ini menjawab pertanyaan Encik Cai Yinzhou (GRC Bishan-Toa Payoh) mengenai jumlah kemalangan melibatkan penunggang basikal, dan sama ada puncanya adalah kenderaan berat atau serpihan di jalan raya.

Bagi menangani isu ini, Polis Trafik (TP) sentiasa menjalankan operasi penguatkuasaan di ‘lokasi panas’ seperti Tanah Merah Coast Road.

TP dan Penguasa Pengangkutan Darat (LTA) juga giat menyebarkan kesedaran tentang amalan berhemah dan selamat di jalan raya.

“Sebagai contoh, TP dan LTA bekerjasama rapat dengan Persekutuan Berbasikal Singapura (SCF) dan Persatuan Rakyat (PA) untuk mendekati golongan berbasikal mengenai keselamatan, serta menyebarkan garis panduan amalan selamat kepada pemandu dan penunggang basikal,” katanya.

Tanah Merah Coast Road membentang dengan laluan lurus sepanjang 10 kilometer (km), lengkap dengan lorong basikal khas di atas jalan dari Terminal Feri Tanah Merah hingga Terminal Feri Changi Point, membolehkan penunggang bergerak tanpa gangguan.

Had laju di jalan ini ditetapkan pada 70 km sejam.

Beberapa tragedi melibatkan penunggang basikal telah merentasi laluan ini sejak beberapa tahun lalu

Pada 2018, seorang remaja bertembung dengan sebuah kereta yang berhenti.

Pada 2021 pula, seorang penunggang basikal berusia 45 tahun merempuh lori yang berhenti di lorong basikal. Kedua-duanya dibawa ke Hospital Besar Changi (CGH).

Dalam enam bulan terakhir 2025, polis mengeluarkan sekitar 650 saman kepada penunggang basikal yang melanggar peraturan lalu lintas, termasuk gagal mematuhi isyarat dan tidak memakai topi keledar di jalan raya.

Isu keselamatan berbasikal di laluan itu turut diungkit dalam ruangan Forum The Straits Times pada 19 Mei 2025, yang membangkitkan kebimbangan peningkatan risiko kemalangan akibat aktiviti pembinaan yang rancak.

Kerja-kerja pembinaan Terminal 5 Lapangan Terbang Changi sedang berjalan di kawasan itu dan dijangka selesai menjelang pertengahan 2030-an.