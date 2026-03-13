Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Kes dera anak tiri: Wanita dipenjara 6 tahun, 3 bulan

Antara Oktober 2016 dengan Ogos 2017, dua kanak-kanak itu, Ayeesha dan adiknya, dikurung di dalam tandas dan hanya dibenarkan keluar untuk makan. - Foto DOKUMEN MAHKAMAH SINGAPURA

Seorang wanita yang menganiaya dua anak tirinya bersama suaminya, termasuk membiarkan mereka kebuluran, dipenjara enam tahun tiga bulan pada 13 Mac.

Kedua-dua kanak-kanak itu sangat kurang zat sehingga berada di bawah persentil ketiga bagi umur mereka, dengan 97 peratus kanak-kanak sebaya lebih besar dan lebih berat.

Ketika menjatuhkan hukuman, Hakim Daerah Eugene Teo berkata penganiayaan terhadap golongan sangat lemah itu berlarutan “dari jam ke hari, ke minggu hingga berbulan-bulan”.

“Sukar menerima permohonan belas kasihan sekarang sedangkan dua kanak-kanak itu hampir tidak pernah menerimanya,” katanya.

Suami wanita itu sebelum ini dihukum 34 tahun setengah penjara dan 12 sebatan pada April 2024 atas kematian anak kandungnya, Ayeesha.

Hukuman itu kemudian ditingkatkan kepada penjara seumur hidup pada Julai 2025 selepas rayuannya gagal.

Ayeesha berusia lima tahun ketika meninggal dunia pada 2017 akibat kecederaan kepala yang dilakukan bapanya.

Adik lelakinya yang terselamat daripada penderaan berusia kira-kira empat tahun ketika itu.

Mahkamah diberitahu dari Februari hingga Oktober 2016, wanita itu mengurung kedua-dua kanak-kanak tersebut di sudut bilik kira-kira 90 sentimeter (cm) kali 90 cm, dan hanya membenarkan mereka keluar untuk makan dan mandi.

Mereka juga dikurung dalam keadaan bogel di dalam bilik air dari Oktober 2016 hingga Ogos 2017.

Wanita berusia 35 tahun itu pada awalnya didakwa atas empat tuduhan menganiaya kanak-kanak dan dua tuduhan memberi maklumat palsu kepada pegawai awam.

Pada 13 Mac, dia mengaku bersalah atas dua tuduhan menganiaya kanak-kanak dan satu tuduhan membuat laporan polis palsu.

Butiran pasangan itu tidak boleh didedahkan bagi melindungi identiti budak lelaki itu, tetapi mahkamah membenarkan nama Ayeesha dikenal pasti “agar masyarakat mengingatinya”.

Lelaki itu pada asalnya didakwa membunuh, tetapi pada 2023 mengaku bersalah atas tuduhan diringankan kepada menyebabkan kematian tanpa niat membunuh, selain empat tuduhan penderaan kanak-kanak dan satu tuduhan melupuskan bukti.

Sebanyak 20 lagi tuduhan, termasuk penderaan kanak-kanak dan memberi keterangan palsu kepada polis, diambil kira dalam hukuman.

Wanita itu, yang mempunyai seorang anak perempuan daripada perkahwinan terdahulu, berkahwin dengannya pada 2015.

Dua mangsa ialah anak lelaki itu daripada perkahwinan terdahulu.

Lelaki itu mula mendera anak-anaknya pada 2015 dengan tidak memberi mereka makanan secukupnya hingga mereka memakan najis sendiri serta isi tilam.

Beberapa hari sebelum kematiannya, dia menampar Ayeesha 15 hingga 20 kali serta menumbuk belakang kedua-dua beradik itu.

Pada 11 Ogos 2017 sekitar pukul 3 pagi, dia menendang dan memijak Ayeesha hingga mati.

Wanita itu menyedari kanak-kanak itu telah meninggal dunia apabila masuk ke tandas pada petang itu.

Dia melihat budak lelaki itu menghadap dinding, manakala Ayeesha terbaring dengan mata tertutup.

Dia menyedari tubuh Ayeesha sejuk apabila menyentuh pipi kirinya.

Dia menjerit memanggil lelaki itu, yang cuba mengangkat tubuh Ayeesha yang sudah kaku.

Lelaki itu melakukan bantuan pernafasan kecemasan (CPR) tetapi gagal menyelamatkannya.

Selepas menyedari kanak-kanak itu meninggal dunia, dia membuang kamera CCTV yang digunakan untuk memantau mereka bagi menghapuskan bukti.

Adik dan mayat Ayeesha kemudian dibawa ke Hospital Besar Singapura (SGH), di mana lelaki itu berbohong kepada kakitangan hospital Ayeesha tiba-tiba tidak memberi tindak balas.

Dia juga mengarahkan wanita itu membuat laporan polis kononnya dia dipukul dan dirogol bagi menutup kematian Ayeesha.

Adiknya yang terselamat dimasukkan ke hospital selama lebih tiga bulan dan disahkan mengalami kelewatan perkembangan global akibat kekurangan rangsangan sosial.

Dia perlu menjalani fisioterapi, terapi pekerjaan dan terapi pertuturan.

Pendakwaan memohon hukuman lima hingga tujuh tahun penjara, manakala peguam wanita itu memohon lima tahun penjara.

Bagi kesalahan menganiaya kanak-kanak, pesalah boleh dipenjara sehingga empat tahun, didenda hingga $4,000 atau kedua-duanya.