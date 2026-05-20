Kes gelapkan $72j: Taikun Citiraya hadapi 38 lagi tuduhan selepas 20 tahun ‘larikan diri’
Rasuah, kecurian dan pengubahan wang haram selepas dua dekad diburu
May 20, 2026 | 5:55 PM
Ng Teck Lee (foto kiri) dan isterinya Thor Chwee Hwa ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia di Johor Bahru pada 3 Disember 2024 selepas hampir 20 tahun melarikan diri. Mereka kemudian dihantar pulang ke Singapura. Pasangan itu dikenakan lagi 38 pertuduhan pada 20 Mei atas kesalahan termasuk rasuah, kecurian dan pengubahan wang haram. - Foto-Foto CPIB
Seorang taikun yang didakwa terlibat dalam kes pecah amanah bernilai lebih AS$51 juta ($72 juta) dikenakan lagi 38 pertuduhan pada 20 Mei atas kesalahan termasuk rasuah, kecurian dan pengubahan wang haram.
Ng Teck Lee, 59 tahun, dan isterinya Thor Chwee Hwa, 57 tahun, ditahan di Malaysia pada Disember 2024 selepas hampir 20 tahun melarikan diri.
