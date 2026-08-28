Jumlah kemalangan lalu lintas dan mangsa pada separuh pertama 2026 terus menunjukkan trend peningkatan sejak 2023 - Foto ST

Jumlah kemalangan lalu lintas dan mangsa pada separuh pertama 2026 terus menunjukkan trend peningkatan sejak 2023 - Foto ST

Keadaan jalan raya di Singapura kekal membimbangkan, dengan jumlah kemalangan dan kecederaan pada separuh pertama 2026 meningkat, berbanding tempoh yang sama pada 2025.

Pelanggaran had laju dan kemalangan maut berkaitan kelajuan turut meningkat.

Jumlah pejalan kaki warga emas yang cedera atau maut meningkat, sementara kematian penunggang motosikal dan pembonceng berkurangan.

Satu petanda baik ialah penurunan jumlah kematian di jalan raya.

Dalam perangkaan lalu lintas jalan raya pertengahan tahun yang dikeluarkan pada 28 Ogos, Polis Trafik (TP) berkata jumlah kemalangan dan mangsa pada separuh pertama 2026 terus meningkat sejak 2023.

Susulan angka yang merisaukan itu, The Straits Times menerbitkan laporan untuk memperbaiki budaya jalan raya dan mengingatkan semua pengguna supaya lebih bertanggungjawab.

Kemalangan yang menyebabkan kecederaan meningkat daripada 3,748 pada separuh pertama 2025 kepada 3,869 pada separuh pertama 2026, dan jumlah kecederaan meningkat daripada 4,894 kepada 5,090 dalam tempoh yang sama.

Jumlah kematian menurun daripada 79 pada separuh pertama 2025 kepada 61 pada separuh pertama 2026, dan jumlah kemalangan maut turun daripada 78 kepada 60.

Kematian merujuk kepada jumlah yang terkorban, manakala kemalangan maut ialah nahas yang meragut sekurang-kurangnya satu nyawa.

TP berkata penurunan jumlah kematian sebahagian besarnya didorong oleh berkurangnya kematian dalam kalangan penunggang motosikal dan pembonceng.

Namun, jumlah kemalangan dan kecederaan melibatkan mereka meningkat.

Penunggang motosikal dan pembonceng terlibat dalam 55.6 peratus daripada semua kemalangan jalan raya antara Januari dengan Jun 2026, meskipun jumlah kematian dalam kalangan mereka turun daripada 43 kepada 28.

Namun, mereka kekal sebagai kumpulan pengguna jalan raya terbesar yang terlibat dalam kemalangan maut, merangkumi 45.9 peratus daripada semua kematian di jalan raya.

TP berkata jumlah kematian lebih rendah sebahagian besarnya kerana kurang kematian penunggang motosikal dan pembonceng.

Namun, kemalangan melibatkan penunggang motosikal meningkat daripada 2,096 pada separuh pertama 2025 kepada 2,186 pada 2026.

Sejajar dengan itu, kecederaan meningkat daripada 2,335 pada separuh pertama 2025 kepada 2,470 pada separuh pertama 2026.

Penunggang motosikal dan pembonceng terlibat dalam 55.6 peratus semua kemalangan jalan raya dari Januari hingga Jun 2026.

Kematian penunggang motosikal dan pembonceng turun daripada 43 pada separuh pertama 2025 kepada 28 pada 2026.

Namun, mereka kekal kumpulan pengguna jalan raya terbesar dalam kemalangan maut, merangkumi 45.9 peratus daripada semua kematian di jalan raya.

Bagi meningkatkan keselamatan penunggang motosikal, TP akan bekerjasama dengan Penguasa Pengangkutan Darat (LTA) dan Majlis Keselamatan Jalan Raya Singapura (SRSC) untuk melancarkan kempen Singapore Ride Safe pada 12 September.

Satu lagi kebimbangan ialah kemalangan melibatkan pejalan kaki warga emas meningkat daripada 121 pada separuh pertama 2025 kepada 144 pada 2026, dan jumlah yang cedera daripada 106 kepada 132 dalam tempoh sama.

Daripada kes pada 2026, 38.9 peratus melibatkan warga emas yang bertindak tidak selamat, seperti melintas sembarangan atau di luar lintasan yang ditetapkan.

Jumlah kematian warga emas pula menurun daripada 15 kepada sembilan, namun merangkumi separuh daripada semua kematian pejalan kaki.

Terdapat 10 kemalangan maut melibatkan pejalan kaki warga emas pada separuh pertama 2026.

Bagi menanganinya, TP akan meneruskan pendidikan awam untuk pengguna jalan raya warga emas, bekerjasama dengan rakan masyarakat bagi memperkukuh amalan keselamatan dan meningkatkan kewaspadaan mereka.

TP berkata keluarga, rakan dan penjaga boleh membantu mengurangkan kemalangan dengan mengingatkan dan menggalakkan warga emas menggunakan lintasan pejalan kaki yang ditetapkan.

Sementara itu, pelanggaran had laju melonjak daripada 119,640 pada separuh pertama 2025 kepada 126,976 dalam tempoh sama pada 2026.

TP berkata ini mungkin disebabkan operasi penguatkuasaan yang dipertingkatkan dan penggunaan fungsi had laju pada lebih banyak kamera lampu merah di seluruh Singapura.

Sejak Januari, pemandu yang melebihi had laju dikenakan hukuman lebih berat, termasuk lebih banyak mata demerit dan kadar kompaun lebih tinggi.

Kemalangan berkaitan kelajuan menurun daripada 457 dalam enam bulan pertama 2025 kepada 437 pada separuh pertama 2026.

Kemalangan maut berkaitan kelajuan pula meningkat daripada 19 pada 2025 kepada 20 pada 2026.

Pelanggaran lampu merah merosot daripada 13,832 pada 2025 kepada 9,454 pada 2026.

Kemalangan akibat melanggar lampu merah turut berkurangan, daripada 106 pada separuh pertama 2025 kepada 102 dalam tempoh sama pada 2026.

Kemalangan maut akibat melanggar lampu merah turun daripada empat dalam enam bulan pertama 2025 kepada dua pada 2026.

TP juga akan menguji sistem Penguatkuasaan Kelajuan Purata Ekspreswe (EASE) di Ekspreswe Bukit Timah (BKE) bagi mengesan kelajuan purata kenderaan.

Sistem itu menggunakan kamera polis di gerbang masuk dan keluar zon penguatkuasaan untuk mengesan dan mengira kelajuan purata pemandu berdasarkan jarak dan masa perjalanan.

Kenderaan yang melebihi had laju akan ditandakan melakukan pelanggaran, namun tiada saman dikeluarkan sepanjang tempoh percubaan.

TP berkata pengumuman akan dibuat apabila sistem EASE siap digunakan.

TP berkata penguatkuasaan dijalankan berdasarkan corak kemalangan dan pelanggaran lalu lintas, serta dipertingkatkan di kawasan BKE yang kerap berlaku kemalangan.

Tangkapan kerana memandu di bawah pengaruh alkohol meningkat daripada 874 pada separuh pertama 2025 kepada 888 dalam tempoh sama pada 2026.

Namun, kemalangan akibat memandu di bawah pengaruh alkohol menurun daripada 74 pada 2025 kepada 68 pada 2026.

Terdapat empat kes maut pada 2026, berbanding lima pada 2025.

Bagi mencegah pemanduan di bawah pengaruh alkohol, undang-undang baharu diluluskan Parlimen pada Julai untuk menurunkan had alkohol dalam nafas daripada 35 mikrogram (mcg) bagi setiap 100 mililiter (ml) kepada 15 mcg.

Had alkohol dalam darah pula akan diturunkan daripada 80 miligram (mg) bagi setiap 100 ml kepada 30mg.

Garis panduan akan diperkenalkan bagi menyarankan hukuman penjara untuk pesalah kali pertama dengan paras alkohol dalam darah yang sangat tinggi.

Dalam pada itu, mulai 2027, sistem mata demerit akan diperketatkan.

Pemandu hanya boleh mengumpul 18 mata dalam 24 bulan sebelum digantung.

Bagi pemandu percubaan, had dalam tempoh percubaan 12 bulan akan dikurangkan daripada 13 kepada 12 mata.

Penggantungan kali pertama akan dilanjutkan daripada 12 minggu kepada empat bulan, kali kedua daripada 24 minggu kepada enam bulan dan kali ketiga selama dua tahun.