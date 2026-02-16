SPH Logo mobile
Lelaki maut selepas kereta terbabas di blok Bukit Batok

Singapura

Lelaki maut selepas kereta terbabas di blok Bukit Batok

Feb 16, 2026 | 5:03 PM

Lelaki maut selepas kereta terbabas di blok Bukit Batok

Pemandu itu tidak sedarkan diri ketika dibawa ke hospital dan kemudian meninggal dunia.
Pemandu itu tidak sedarkan diri ketika dibawa ke hospital dan kemudian meninggal dunia. - Foto TANGKAP LAYAR ROADS.SG/FACEBOOK

Seorang lelaki berusia 58 tahun meninggal dunia selepas ditemui tidak sedarkan diri dalam sebuah kereta pada awal pagi 16 Februari.

Polis menyatakan mereka dimaklumkan mengenai satu kejadian membabitkan sebuah kereta yang dipercayai terbabas di Blok 375 Bukit Batok Street 31 sekitar 5.50 pagi.

Pasukan Pertahanan Awam Singapura (SCDF) memaklumkan seorang individu dibawa ke Hospital Ng Teng Fong.

Menurut polis, pemandu lelaki itu tidak sedarkan diri ketika dibawa ke hospital dan kemudian disahkan meninggal dunia. Siasatan masih dijalankan.

Dalam gambar yang tular di beberapa laman Facebook, sebuah kereta berwarna kelabu kelihatan berada di atas pembahagi jalan, dengan beberapa pegawai polis berada di sekelilingnya.

