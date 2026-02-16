Lelaki maut selepas kereta terbabas di blok Bukit Batok
Seorang lelaki berusia 58 tahun meninggal dunia selepas ditemui tidak sedarkan diri dalam sebuah kereta pada awal pagi 16 Februari.
Polis menyatakan mereka dimaklumkan mengenai satu kejadian membabitkan sebuah kereta yang dipercayai terbabas di Blok 375 Bukit Batok Street 31 sekitar 5.50 pagi.
Pasukan Pertahanan Awam Singapura (SCDF) memaklumkan seorang individu dibawa ke Hospital Ng Teng Fong.
Menurut polis, pemandu lelaki itu tidak sedarkan diri ketika dibawa ke hospital dan kemudian disahkan meninggal dunia. Siasatan masih dijalankan.
Dalam gambar yang tular di beberapa laman Facebook, sebuah kereta berwarna kelabu kelihatan berada di atas pembahagi jalan, dengan beberapa pegawai polis berada di sekelilingnya.