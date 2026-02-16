Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Pemandu itu tidak sedarkan diri ketika dibawa ke hospital dan kemudian meninggal dunia. - Foto TANGKAP LAYAR ROADS.SG/FACEBOOK

Pemandu itu tidak sedarkan diri ketika dibawa ke hospital dan kemudian meninggal dunia. - Foto TANGKAP LAYAR ROADS.SG/FACEBOOK

Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Seorang lelaki berusia 58 tahun meninggal dunia selepas ditemui tidak sedarkan diri dalam sebuah kereta pada awal pagi 16 Februari.

Polis menyatakan mereka dimaklumkan mengenai satu kejadian membabitkan sebuah kereta yang dipercayai terbabas di Blok 375 Bukit Batok Street 31 sekitar 5.50 pagi.

Pasukan Pertahanan Awam Singapura (SCDF) memaklumkan seorang individu dibawa ke Hospital Ng Teng Fong.

Menurut polis, pemandu lelaki itu tidak sedarkan diri ketika dibawa ke hospital dan kemudian disahkan meninggal dunia. Siasatan masih dijalankan.