Suasana di Masjid Ar-Raudhah di Bukit Batok berbeza sedikit pada Ahad, 24 Mac lalu. Masjid ini mengadakan acara Majlis Berbuka Puasa Harmoni dengan kerjasama beberapa badan akar umbi.

Badan-badan yang dimaksudkan itu ialah Jawatankuasa Eksekutif Kegiatan Melayu (MAEC) Kelab Masyarakat Bukit Batok East dan Persatuan Kebajikan Visi 21 (Vision 21 Welfare Society).



Turut hadir selaku tetamu terhormat ialah Setiausaha Parlimen Kanan (Kesihatan merangkap Undang-Undang), juga Anggota Parlimen (AP) Kawasan Undi Perwakilan Berkumpulan (GRC) Jurong, Cik Rahayu Mahzam. Beliau turut berperanan selaku penasihat pertubuhan akar umbi GRC itu.

Beberapa acara yang diadakan termasuk bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Ustaz Muhamad Mustafa dan syarahan mengenai ‘Keberkatan Ramadan’ oleh Ustaz Ahmad Syarif.



Ini disusuli dengan acara penyampaian zakat daripada Masjid Ar-Raudhah kepada beberapa penerima yang layak. Huluran bantuan kepada sebilangan keluarga yang memerlukan pertolongan dari kawasan Bukit Batok East ini juga telah diundang dan berbuka puasa pada majlis itu. Mereka juga menerima sumbangan beg-beg berisi barang keperluan dapur.

Beberapa lagi hadirin dalam acara Buka Puasa Antara Agama itu ialah tetamu daripada Church of St Mary of the Angels, Tasek Academy and Social Services, M³ diwakili Yayasan Mendaki dan Mesra (badan penyelaras kegiatan Melayu Persatuan Rakyat) serta Jawatankuasa Eksekutif Kegiatan India (IAEC).

Masjid Ar-Raudhah telah juga merakamkan ucapan terima kasih kepada pengerusi Persatuan Kebajikan Visi 21, Encik Zacree Zain, yang telah menyumbang barangan dapur dan baju Hari Raya untuk keluarga yang memerlukan bantuan itu.

