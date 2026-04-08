MAS dan bank giat perkemas perlindungan Giro, pelanggan boleh tetapkan had bulanan
Pemantauan ke atas pihak penyedia bil akan turut dipertingkat
Apr 8, 2026 | 6:03 PM
Menteri Negara (Perdagangan dan Perusahaan merangkap Pembangunan Negara), Encik Alvin Tan, berucap di Parlimen pada 8 April. - Foto MDDI
Penguasa Kewangan Singapura (MAS) dan Persatuan Bank Singapura (ABS), bersama-sama bank, sedang giat memperkukuh perlindungan Giro.
Menteri Negara (Perdagangan dan Perusahaan merangkap Pembangunan Negara), Encik Alvin Tan, berkata semakan itu akan menimbangkan langkah penting seperti membolehkan pelanggan menetapkan had bulanan bagi jumlah dan bilangan urus niaga.
