Zaqy: Sokongan utama kepada penduduk, program masyarakat jalan lancar

Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Encik Zaqy Mohamad (diri, kiri) dan Speaker Parlimen yang juga merupakan Anggota Parlimen (AP) GRC Marine Parade-Braddell Heights, Encik Seah Kian Peng, (diri, tiga dari kiri) beramah tamah dengan pengunjung di Pusat Penjaja dan Pasar Geylang Serai pada 26 Julai. - Foto ST

Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Encik Zaqy Mohamad (diri, kiri) dan Speaker Parlimen yang juga merupakan Anggota Parlimen (AP) GRC Marine Parade-Braddell Heights, Encik Seah Kian Peng, (diri, tiga dari kiri) beramah tamah dengan pengunjung di Pusat Penjaja dan Pasar Geylang Serai pada 26 Julai. - Foto ST

Zaqy: Sokongan utama kepada penduduk, program masyarakat jalan lancar

Zaqy: Sokongan utama kepada penduduk, program masyarakat jalan lancar Hasrat temu ramai penduduk, dengar pandangan, teruskan asas kukuh yang telah dibina

Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Encik Zaqy Mohamad, berkata keutamaan yang diberi sejurus selepas Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim meletak jawatan daripada politik, adalah untuk memastikan penduduk terus menerima sokongan yang diperlukan.

Ini di samping memastikan program masyarakat berjalan tanpa gangguan.

Dalam responsnya kepada Berita Harian (BH) pada 26 Julai, Encik Zaqy berkata bahawa beliau berhasrat bertemu dengan lebih ramai penduduk dan rakan kongsi masyarakat.

Beliau juga ingin mendengar pandangan mereka serta berkongsi lebih lanjut dalam minggu-minggu mendatang mengenai usaha meneruskan asas kukuh yang telah pun dibina.

“Keutamaan serta-merta kami adalah untuk memastikan penduduk terus menerima sokongan yang diperlukan, dan program masyarakat berjalan tanpa sebarang gangguan,” katanya.

Pada 26 Julai, Encik Zaqy telah melawat Pasar Geylang Serai bersama Speaker Parlimen yang juga Anggota Parlimen (AP) GRC Marine Parade–Braddell Heights, Encik Seah Kian Peng; AP East Coast, Cik Hazlina Abdul Halim; dan AP GRC Jalan Besar, Dr Wan Rizal Wan Zakariah.

Encik Zaqy berkata Encik Seah akan bertemu dengan masyarakat dalam minggu akan datang bagi membincangkan isu kemerosotan bilangan pengunjung di pasar tersebut.

Encik Zaqy, yang mengambil alih tugas sebagai pemangku menteri pada 20 Julai, turut memberi jaminan untuk meneruskan usaha yang diletakkan Dr Faishal sebelum ini.

Dr Faishal, yang memegang jawatan Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam sejak Mei 2025 selama 14 bulan, telah meletak jawatan sebagai penjawat politik dan AP pada 20 Julai susulan interaksi yang tidak wajar dengan seorang wanita dalam talian.

Bercakap kepada BH, Encik Zaqy, berkata:

“Sejak beberapa hari lalu, satu mesej jelas terserlah. Masyarakat menghargai pemimpin yang sentiasa ada, yang turun padang, mendengar dengan ikhlas, serta mendampingi orang ramai bukan sahaja di majlis rasmi, tetapi juga menerusi perbualan seharian. Ini juga adalah sesuatu yang saya juga percaya.”

Lantas, Encik Zaqy berkata, bersama Encik Seah, AP, pemimpin masyarakat, sukarelawan dan rakan kongsi, mereka akan terus bekerjasama rapat dengan penduduk untuk memperkukuh usaha yang telah dilaksanakan serta memastikan ia sesuai terhadap keperluan dan aspirasi masyarakat.

Encik Zaqy kini berhasrat meningkatkan prestasi Pasar Geylang Serai sebagai langkah meluaskan dan memperkukuh penglibatan bersama masyarakat Melayu/Islam, sekali gus meneruskan usaha pendahulunya, Dr Faishal.

Ketika lawatannya itu, Encik Zaqy, berkata bahawa Pusat Penjaja dan Pasar Geylang Serai merupakan pusat tumpuan masyarakat Melayu/Islam.

Justeru, penting untuk ‘kita terus mewujudkan kerancakan dan program, serta sudah semestinya terus mendampingi mereka di sini, di mana mereka berkumpul setiap hujung minggu,’ tambahnya.

Beliau mendapati bahawa peniaga dan penduduk khuatir akan kemerosotan bilangan pengunjung di Pasar Geylang Serai, dan banyak lagi boleh dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kerancakan kawasan tersebut.

Menurut Encik Zaqy, ramai dalam kalangan masyarakat berkata bahawa penurunan itu berpunca daripada keadaan ekonomi.

Encik Seah, yang juga merupakan AP GRC Marine Parade-Braddell Heights – kawasan di mana pasar itu terletak – akan bertemu dengan masyarakat pada minggu akan datang bagi membincangkan isu berkenaan, kata Encik Zaqy, yang juga merupakan Menteri Negara Kanan (Pertahanan).

Ketika berada di Pasar Geylang Serai, keempat-empat AP itu dilihat beramah mesra dari meja ke meja sambil berbual dengan para pengunjung dan peniaga dari sekitar 8.30 pagi hingga 10 pagi.

Kehadiran AP tersebut ialah untuk mendapatkan gambaran tentang suasana serta keprihatinan penduduk, peniaga dan penjaja.

Ini di samping bagaimana pemerintah dapat meyakinkan mereka bahawa usaha Dr Faishal akan diteruskan selepas persaraannya, kata Encik Zaqy.

Encik Zaqy juga berkata, beliau sedang mendampingi badan Melayu/Islam (MMO) dan telah bertemu dengan beberapa pemimpin mereka pada 25 Julai.

Beliau menambah bahawa beliau akan meneruskan usaha Dr Faishal dalam bidang tersebut, termasuk inisiatif M Kuasa Tiga Plus (M3+).

Inisiatif tersebut menghimpunkan lebih banyak kumpulan di luar rakan kerjasama M 3 sedia ada iaitu badan bantu diri Mendaki, Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) dan Majlis Jawatankuasa Eksekutif Kegiatan Melayu Persatuan Rakyat (PA Mesra).

Encik Zaqy telah bertemu dengan pelbagai lapisan masyarakat dalam sesi pendampingan sejak pelantikannya.

Pada 21 Julai, sehari selepas beliau dilantik sebagai pemangku menteri, beliau mengadakan sesi dialog bersama pemimpin masyarakat di samping Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong dan Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara merangkap Menteri Ehwal Dalam Negeri, Encik K. Shanmugam.