MOH tangani kenaikan kos kesihatan, hati-hati ‘campur tangan’ urusan insurans swasta
May 6, 2026 | 5:36 PM
Dari Disember 2021 hingga Disember 2024, premium Pelan Perlindungan Insurans Bersepadu (IP) hospital swasta meningkat pada kadar purata tahunan 8.6 peratus. - Foto BT
Pemerintah sedang menangani punca peningkatan kos penjagaan kesihatan dan menawarkan langkah mengurangkan kesannya, namun perlu berhati-hati dalam campur tangan terhadap keputusan perniagaan insurans swasta, kata Menteri Negara (Kesihatan merangkap Penerangan dan Pembangunan Digital), Cik Rahayu Mahzam.
Pada 6 Mei, beberapa Anggota Parlimen (AP) bertanya tentang kadar insurans selepas premium asas Pelan Perlindungan Insurans Bersepadu (IP) dinaikkan, mengurangkan penjimatan daripada perubahan pelan insurans tambahan (rider).
