Topic followed successfullyGo to BHku
Mujur ada MRT bila kesesakan jalan raya...
Apr 26, 2026 | 12:28 AM
Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam merangkap Menteri Negara Kanan (Ehwal Dalam Negeri), Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim yang sedang berdiri dalam MRT, dalam perjalanan menuju ke Taman Warisan Melayu. Beliau memutuskan untuk menukar pengangkutan selepas berdepan dengan kesesakan teruk di jalan raya. - Foto FACEBOOK DR MUHAMMAD FAISHAL IBRAHIM
Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam merangkap Menteri Negara Kanan (Ehwal Dalam Negeri), Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim telah melahirkan penghargaan terhadap sistem kereta api Singapura yang beroperasi dengan penuh licin dan lancar.
Ini selepas pengalamannya terperangkap dalam satu kesesakan jalan raya yang teruk di kawasan bandar pada 25 April, membuatnya terpaksa menukar pengangkutan yang diambil.
