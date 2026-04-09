Topic followed successfullyGo to BHku
Pemerintah sediakan pembiayaan sementara bagi kekalkan tambang bas penting
Pemerintah sediakan pembiayaan sementara bagi kekalkan tambang bas penting
Apr 9, 2026 | 8:46 PM
Pemerintah sediakan pembiayaan sementara bagi kekalkan tambang bas penting
Pembiayaan sementara ini akan menampung 13 peratus daripada hasil tambang pengangkutan, menurut Kementerian Pendidikan (MOE), Pembangunan Sosial dan Keluarga (MSF) serta Kesihatan (MOH) dalam satu kenyataan bersama pada 9 April. - Foto ST
Pengendali perkhidmatan bas penting, termasuk bas sekolah, akan menerima bantuan kewangan sementara daripada pemerintah. Ini bertujuan mengimbangi kos operasi yang meningkat ekoran kenaikan harga bahan api.
Menurut kenyataan bersama Kementerian Pendidikan (MOE), Pembangunan Sosial dan Keluarga (MSF) serta Kesihatan (MOH) pada 9 April, pembiayaan ini akan menampung 13 peratus daripada hasil tambang pengangkutan.
Laporan berkaitan
