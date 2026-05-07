Pemerintah tidak memberi subsidi kepada panel suria bumbung kediaman kerana “keadaan ekonomi kini sangat menggalakkan” bagi pemilik hartanah untuk mempertimbangkan pemasangan, kata Menteri Negara Perdagangan dan Perusahaan, Cik Gan Siow Huang, di Parlimen pada Khamis, 7 Mei.

Teknologi solar kini lebih cekap dan kos pemasangan jauh lebih rendah, katanya.

