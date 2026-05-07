Pemerintah tidak subsidi solar kediaman, yakin faktor ekonomi dorong penggunaan
Pemilik bangunan privet sudah menunjukkan “minat jauh lebih tinggi” terhadap teknologi tersebut.
May 7, 2026 | 5:30 PM
Teknologi solar kini lebih cekap dan kos pemasangan jauh lebih rendah, kata Cik Gan Siow Huang, Menteri Negara Perdagangan dan Perusahaan. - Foto BT
Pemerintah tidak memberi subsidi kepada panel suria bumbung kediaman kerana “keadaan ekonomi kini sangat menggalakkan” bagi pemilik hartanah untuk mempertimbangkan pemasangan, kata Menteri Negara Perdagangan dan Perusahaan, Cik Gan Siow Huang, di Parlimen pada Khamis, 7 Mei.
Teknologi solar kini lebih cekap dan kos pemasangan jauh lebih rendah, katanya.
