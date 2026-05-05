Topic followed successfullyGo to BHku
See Leng: Belum perlu naikkan penalti notis pemberhentian kerja
See Leng: Belum perlu naikkan penalti notis pemberhentian kerja
May 5, 2026 | 5:43 PM
See Leng: Belum perlu naikkan penalti notis pemberhentian kerja
Pada 2025, 80 peratus notis pemberhentian kerja difailkan sebelum tarikh akhir lima hari bekerja yang ditetapkan. Angka ini meningkat daripada 70 peratus pada 2024. - Foto ST
Tiada keperluan untuk mengenakan penalti lebih berat terhadap majikan yang gagal mematuhi peraturan wajib notis pemberhentian kerja buat masa ini, kata Menteri Tenaga Manusia, Dr Tan See Leng.
Kebanyakan kelewatan dalam penghantaran notis tersebut berpunca daripada kecuaian pentadbiran, manakala kadar pematuhan kekal tinggi.
Laporan berkaitan
Yeo’s hentikan khidmat 25 kakitangan S’pura susulan pemindahan operasi mengetin ke M’siaMar 31, 2026 | 7:30 PM
NTUC gesa semak had pendapatan skim sokongan pencari kerja SkillsFutureFeb 25, 2026 | 6:20 PM
Belanjawan 2026: NTUC bakal gesa syarikat beri notis henti kerja lebih awal kepada MOMFeb 9, 2026 | 3:55 PM
NTUC: Agoda akui tidak wajar sekat akses pekerja kepada kesatuan, pihak berkuasaSep 20, 2025 | 1:20 PM