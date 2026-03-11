SIA lanjut batal penerbangan kerana isu Timur Tengah

Syarikat penerbangan itu berkata penerbangan tersebut dibatalkan berikutan “keadaan politik sejagat di Timur Tengah”. - Foto ST

Singapore Airlines (SIA) telah membatalkan lebih banyak penerbangan antara Singapura dan Dubai sehingga 28 Mac di tengah-tengah ketegangan berterusan di Timur Tengah.

Syarikat penerbangan itu, dalam kenyataan di laman webnya pada 11 Mac, memaklumkan pembatalan penerbangan SQ494 (Singapura ke Dubai) dan SQ495 (Dubai ke Singapura) disebabkan “keadaan politik sejagat di Timur Tengah”.

Pembatalan yang dilanjutkan itu menyusuli pengumuman awal pada 1 Mac bahawa sejumlah 26 penerbangan SIA dan Scoot antara 28 Februari dan 7 Mac telah dibatalkan selepas Amerika Syarikat dan Israel menyerang sasaran di Iran.

SIA sebelum ini mengumumkan di Facebook pada 5 Mac bahawa penggantungan penerbangan SQ494 dan SQ495 akan berterusan sehingga 15 Mac.

Dalam kenyataan terbaharunya pada 11 Mac, SIA berkata: “Pelanggan yang terjejas akan ditempatkan semula pada penerbangan lain atau boleh memohon bayaran balik untuk tiket yang tidak digunakan.”

Mereka yang membuat tempahan melalui ejen pelancongan atau syarikat penerbangan rakan kongsi dinasihatkan supaya menghubungi pihak tersebut secara langsung untuk mendapatkan bantuan, tambahnya.

Syarikat penerbangan itu juga menggesa penumpang mengemas kini butiran hubungan atau melanggan notifikasi telefon bimbit untuk menerima maklumat terkini mengenai status penerbangan mereka.

Scoot, anak syarikat SIA, turut membatalkan lebih banyak penerbangan antara Singapura dan Jeddah sehingga 17 Mac.