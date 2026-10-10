Singapura dan Brunei menekankan semula hubungan pertahanan selama 50 tahun dengan mengadakan perbarisan bersama di Pangkalan Tentera Laut Muara, Brunei, pada 10 Oktober.

Perbarisan yang dihadiri Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong dan Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah, melibatkan 256 anggota serta aset darat, laut dan udara Angkatan Bersenjata Singapura (SAF) dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB).

Perbarisan itu turut menyaksikan kapal tentera laut kedua-dua negara berlayar melintas, serta lintas hormat udara oleh dua helikopter H225M Singapura dan tiga helikopter S-70i Black Hawk Brunei.

Kementerian Pertahanan Singapura (Mindef) berkata ramai anggota terbabit sebelum ini menyertai latihan dua hala.

Tetamu lain termasuk Menteri Pertahanan Singapura, Encik Chan Chun Sing, Panglima Pasukan Pertahanan, Laksamana Madya Aaron Beng, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Brunei, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (Bersara) Dato Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Mohd Yussof, dan Komander ABDB, Mejar Jeneral Dato Paduka Seri Haji Muhammad Haszaimi bin Bol Hassan.

Dalam hantaran Facebook pada 10 Oktober, Encik Wong berkata: “Singapura amat menghargai persahabatan istimewa dengan Brunei Darussalam. Sambil meraikan pencapaian bersama, saya berharap hubungan kedua-dua negara terus diperkukuh pada tahun-tahun mendatang.”

Beliau berkata perbarisan itu mencerminkan hubungan erat yang terjalin menerusi latihan dan kerjasama antara anggota tentera darat, laut dan udara kedua-dua negara sepanjang lima dekad.

Selepas perbarisan, Encik Wong dan Sultan Hassanal Bolkiah merasmikan serta melawat galeri peringatan yang memaparkan pencapaian penting hubungan pertahanan dua hala sepanjang 50 tahun.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Mejar (MAJ) Mahmud Afif Mohd Kifli dari Tentera Darat Diraja Brunei dan Leftenan Kolonel (LTC) Shahreel Adam (kanan) dari Angkatan Bersenjata Singapura (SAF) telah menjalin persahabatan erat sejak mengikuti kursus ketenteraan bersama pada 2023. Keakraban mereka yang berterusan dan melangkaui tugas rasmi mencerminkan hubungan pertahanan kukuh antara Singapura dengan Brunei Darussalam yang kini mencapai usia 50 tahun.

Persahabatan dua pegawai tentera cermin ikatan pertahanan 50 tahun S’pura-Brunei

Oct 10, 2026 | 8:48 PM
kariah

Peranan kariah diperluas, dekatkan warga emas, penghuni flat sewa dengan program masjid

Oct 10, 2026 | 7:41 PM
Sehingga 8 Oktober, lebih 300 ‘sohibul korban’ (individu yang melakukan ibadah korban) masih menunggu wang mereka dipulangkan oleh The Meat Brothers (TMB), tanpa sebarang kepastian garis masa.

Kes korban tergendala: MUIS libatkan Case bantu pelanggan fail tuntutan wang tertunggak

Oct 9, 2026 | 7:46 PM
The Mad Sailors, fish and chips, kafe halal Singapura, Hayley Ridgewell, Sufi Hassan

Selepas empat tahun menyepi, The Mad Sailors kembali

Oct 9, 2026 | 4:08 PM
bekas banduan, bantuan komuniti, kembali ke masyarakat, yellow ribbon, offender, prison, minimart, community

Bina hidup selepas penjara, kini talian hayat keluarga kesempitan

Oct 8, 2026 | 4:56 PM
Pengalaman Encik Muhammad Dzulkifly Ahmad Kandias Abdul Ghani di Masjid En-Naeem sejak usia muda telah membentuk dirinya.

Dulu ‘bukan orang masjid’, kini bimbing anak cintakan institusi ibadah

Oct 4, 2026 | 5:30 AM
vila dalam penjara

‘Vila mewah’ dalam penjara cetus kontroversi di Indonesia

Oct 1, 2026 | 12:33 PM
Piala Dunia, penentuan penalti, Jerman, Paraguay

Tumbangnya gergasi Eropah: Paraguay tamatkan dominasi penalti Jerman

Jun 30, 2026 | 1:45 PM
Malaysia, PAS, Umno, Dr Ahmad Zahid Hamidi, Program Sambutan Hari Pendidik Peringkat Jabatan Kebajikan Masyarakat 2026, parti politik, Tan Sri Abdul Hadi Awang, Barisan Nasional, BN, Pilihan Raya Negeri, Negeri Sembilan, PRN

Zahid anggap pertemuan PAS-Umno langkah positif selaras dinamika politik baharu

Jun 9, 2026 | 6:48 PM

Encik Wong turut bertemu anggota SAF yang menjalani latihan di Temburong dan berbincang mengenai pengalaman mereka.

Mindef berkata perbarisan itu merupakan acara penting dalam siri sambutan Jubli Emas sepanjang tahun, termasuk latihan dua hala yang mencerminkan kesungguhan kedua-dua pihak untuk terus memperkukuh hubungan pertahanan pada tahun-tahun mendatang.

Sambutan itu akan diakhiri dengan majlis makan malam anjuran Brunei di Singapura pada 21 November.

Mindef menambah kedua-dua negara akan terus membina hubungan berasaskan “lima dekad kepercayaan bersama dan kerjasama erat”, meneroka bidang kerjasama baharu yang saling menguntungkan serta memperkukuh hubungan antara generasi anggota tentera.

Lawatan Encik Wong berlangsung kira-kira seminggu selepas Putera Mahkota Brunei, Pengiran Muda Mahkota Haji Al-Muhtadee Billah, menemuinya semasa lawatan rasmi ke Singapura yang berakhir pada 2 Oktober.

Dalam lawatan lima hari itu, Putera Mahkota turut bertemu Presiden Tharman Shanmugaratnam, Menteri Kanan Encik Lee Hsien Loong dan Timbalan Perdana Menteri Encik Gan Kim Yong.

Pada Julai, Singapura dan Brunei menggariskan semula kesungguhan mereka memperkukuh hubungan dua hala ketika Encik Lee menghadiri sambutan ulang tahun ke-80 keputeraan Sultan Hassanal Bolkiah.

Kedua-dua negara bersetuju meneroka kerjasama dalam keselamatan tenaga dan makanan, daya tahan rantaian bekalan serta usaha mengeratkan hubungan antara rakyat kedua-dua negara.

Pada 2027, kedua-dua negara akan memperingati ulang tahun ke-60 Perjanjian Pertukaran Mata Wang, yang membolehkan mata wang Brunei dan Singapura digunakan di kedua-dua negara.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Persahabatan dua pegawai tentera cermin ikatan pertahanan 50 tahun S’pura-BruneiOct 10, 2026 | 8:48 PM
S’pura komited perkukuh hubungan pertahanan bersama BruneiSep 30, 2026 | 6:45 PM
2,200 anggota dari 19 negara sertai latihan tindak balas bencana terbesar di IndonesiaSep 23, 2026 | 2:52 PM
Mindef akan ambil sukarelawan dalam persembahan kesenian, termasuk penari, pengacara, jurutera bunyiJul 25, 2026 | 8:01 PM
S’pura, 16 negara lain lancar usaha lindungi infrastruktur dalam laut yang kritikalMay 30, 2026 | 7:42 PM
hubungan dua halabruneiSingapuraperbarisanPerdana Menterilawrence wongSultan Hassanal Bolkiahchan chun singMindef