Singapura mengenal pasti kecerdasan buatan (AI), sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik (STEM), serta pembangunan murid secara menyeluruh sebagai tumpuan utama sistem pendidikan rantau Asean menerusi pelan kerja pendidikan baharu lima tahun.

Pelan Kerja Pendidikan Asean 2026–2030 dilancarkan pada 22 Julai oleh Menteri Pendidikan, Encik Desmond Lee, bersama menteri pendidikan Asean lain.

“Pelan kerja ini mencerminkan tekad bersama untuk membangunkan sistem pendidikan yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia dan teknologi, di samping memastikan peluang pendidikan bermutu yang saksama, menyokong kesejahteraan murid serta mengukuhkan hubungan serantau,” kata Encik Lee pada Mesyuarat Menteri Pendidikan (AEMM) Asean Ke-14 di Hotel Shangri-La.

Singapura turut menjadi tuan rumah kepada AEMM Asean Plus Three Ke-8 yang melibatkan negara Asean, China, Jepun dan Korea Selatan, dan AEMM Sidang Kemuncak Asia Timur Ke-8 yang turut disertai Australia, India, New Zealand, Russia dan Amerika Syarikat pada 22 hingga 23 Julai.

Mesyuarat dua hari itu adalah yang pertama bagi Singapura sebagai Pengerusi Pendidikan Asean bagi 2026-2027. Delegasi akan melawat sekolah dan pusat pengajian tinggi tempatan, manakala Encik Lee mengadakan mesyuarat dua hala dengan rakan sejawatnya.

Pelan kerja itu bertujuan membina sistem pendidikan yang saksama dan bersedia menghadapi masa depan melalui penggunaan AI serta teknologi digital lain secara selamat dan bertanggungjawab, di samping membentuk murid yang seimbang, tenaga kerja berkemahiran serta identiti bersama Asean.

Pelan itu menggariskan enam matlamat termasuk menyediakan peluang pendidikan yang adil pada setiap peringkat kehidupan, memastikan pembelajaran murid selaras dengan pekerjaan masa depan dan keperluan ekonomi, serta meningkatkan keberkesanan pembelajaran serta kesejahteraan murid.

Ini dilakukan dengan memberi tumpuan kepada pembelajaran asas, memperkukuh penggubalan dan pelaksanaan dasar serta tadbir urus sistem yang bertanggungjawab, menggalak kerjasama Asean dan berkongsi sumber, serta memupuk identiti bersama yang lebih kukuh dalam kalangan murid, guru dan pihak berkepentingan lain di rantau ini.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Perdana Menteri Encik Lawrence Wong (tiga dari kanan) mengumumkan perubahan kepada barisan Kabinetnya pada 22 Julai. Bersamanya adalah (dari kiri) Encik Goh Pei Ming, Encik Zaqy Mohamad, Encik Jeffrey Siow, Encik David Neo dan Cik Jasmin Lau.

PM Wong umum Kabinet baru, lima penjawat politik naik pangkat, Shanmugam dilantik Menteri Kanan

Jul 22, 2026 | 6:00 PM
Mantan Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim (tengah, berbaju hijau) meletakkan jawatan pada 20 Julai.

PM Wong: Tiada pengecualian bagi Faishal, piawaian sama dikenakan bagi semua AP PAP

Jul 22, 2026 | 6:23 PM
Menteri Ehwal Dalam Negeri, Encik K. Shanmugam (kanan) bercakap kepada media pada 2 April 2025, bersama Menteri Negara (Ehwal Dalam Negeri) ketika itu, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim.

Shanmugam: Faishal diberi peluang memperjelaskan secara adil, mesej beliau ‘tidak wajar dan meragukan’

Jul 22, 2026 | 4:28 PM
Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump (kanan), bersama Presiden Lebanon, Joseph Aoun, ketika menerima kunjungan beliau di Pejabat Oval, Rumah Putih di Washington pada 21 Julai 2026. Dalam pertemuan itu, Trump berjanji akan membantu Lebanon memperkukuh kestabilan negara serta menyokong usaha kerajaan Beirut melucutkan senjata Hezbollah dan meneruskan proses perdamaian dengan Israel.

Trump ikrar bantu Lebanon capai perdamaian dengan Israel

Jul 22, 2026 | 3:08 PM
Encik Afiq Anaqi Ramlan bukan sahaja minat membuat kek, malah menganggap perkara tersebut dapat menenangkan perasaannya.

Kek lapis bakar semangat pelajar atasi cabaran hidup

Jul 22, 2026 | 4:31 PM
fasihal ibrahim, pemegang jawatan awam, standard etika politik, keseimbangan politik

Penganalisis: Piawaian tinggi kepimpinan perlu dipelihara, namun keseimbangan harus dicari

Jul 21, 2026 | 7:25 PM
Pengasas BrightGuides, Encik Ashsufi Hussin, 24 tahun bersama ketua pusat tuisyen, Cik Qasrina Sujimy, 22 tahun.

Murid terpaksa berhenti tuisyen dek kurang wang cetus inspirasi penuntut uni wujudkan kelas percuma

Jul 20, 2026 | 2:11 PM
DBS POSB, card, discount, promotion

Diskaun $3 untuk beras, telur bagi pengguna kad DBS, POSB

Jul 18, 2026 | 2:42 PM
Menteri Negara (Ehwal Luar merangkap Pembangunan Sosial dan Keluarga), Encik Zhulkarnain Abdul Rahim (tengah) beramah mesra dengan dua Duta Bahasa baru, Encik Kamal Ashraf Kamil Jumat (kiri) dan Cik Anis Qurratu’aini Azman (kanan) di sidang media Bulan Bahasa 2026 di The Pod, Lembaga Perpustakaan Negara (NLB) pada 17 Julai.

Bulan Bahasa 2026 beri lebih tumpuan pada belia, AI

Jul 17, 2026 | 7:50 PM
Pemandangan luas kontinjen dan penonton di Perbarisan Hari Kebangsaan (NDP) di Stadium Negara yang lama di Kallang pada 9 Ogos 1976.

NDP 1976: Perbarisan pertama di Stadium Negara lama

Aug 5, 2025 | 7:01 PM

Encik Lee turut mengemukakan tiga keutamaan memandangkan sistem pendidikan perlu menyesuaikan diri dengan perubahan politik sejagat, perubahan ekonomi dan kesan AI yang semakin ketara.

“Kita tidak boleh menunggu sehingga kesan AI berkembang sepenuhnya sebelum menyesuaikan kurikulum, pedagogi dan kaedah penilaian kita,” katanya.

Encik Lee turut menekankan kepentingan pendidikan STEM serta pembangunan menyeluruh yang merangkumi akhlak, keprihatinan dan pertimbangan yang baik, yang semakin penting apabila AI semakin meluas dalam kehidupan seharian.

Bagi tujuan itu, Singapura akan melaksanakan beberapa program serantau, katanya.

Singapura akan menganjurkan beberapa program serantau, termasuk Kem STEM Belia Asean Plus Three pada Mei 2027 dan Kem Pengembaraan Pelajar Asean pada November 2027, yang kedua-duanya akan diadakan di Singapura.

Laporan berkaitan
S’pura, Indonesia perluas kerjasama rentas bidang digital, tenaga hijau, kemampananJul 6, 2026 | 7:17 PM
Asean, Russia perkukuh kerjasama di sidang kemuncak KazanJun 19, 2026 | 6:10 PM
3 daripada 4 pelajar NP bakal raih pengalaman luar negara jelang 2030May 29, 2026 | 2:17 PM
Tinjauan BT: Asean kini pangkalan utama fasa baru pertumbuhan perniagaanJun 17, 2026 | 6:48 PM
Aseankecerdasan buatan (AI)stemPENDIDIKAN BAHASA MELAYU SINGAPURAMesyuarat AseanMenteri PendidikanDesmond LeePELAN KERJARANGKA KERJA