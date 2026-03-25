Syarikat perabot S’pura, Castlery buka kedai fizikal pertama di New York
Syarikat perabot S’pura, Castlery buka kedai fizikal pertama di New York
Mar 25, 2026 | 3:50 PM
Syarikat perabot S’pura, Castlery buka kedai fizikal pertama di New York
Gambaran artis bagi kedai utama seluas 3,000 kaki persegi milik jenama perabot Singapura, Castlery, di New York, Amerika Syarikat yang akan dibuka pada 15 Mei. Bilik pameran tersebut terletak di Chelsea, di 120 West 18th Street. - Foto CASTLERY, NEW YORK
Jenama perabot Singapura, Castlery, akan membuka kedai utama seluas 3,000 kaki persegi (psf) di New York pada 15 Mei, meskipun berdepan ancaman ekonomi global.
Ini menjadikannya jenama reka bentuk Singapura pertama memiliki kedai fizikal di Amerika, menurut Majlis DesignSingapore (DSG).
