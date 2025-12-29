Pengendali semasa Pusat Penjaja One Punggol, Timbre + Hawkers, akan menamatkan tempoh sewanya pada 14 Ogos 2026. - Foto ST

Pengendali semasa Pusat Penjaja One Punggol, Timbre + Hawkers, akan menamatkan tempoh sewanya pada 14 Ogos 2026. - Foto ST

Satu tender terbuka bagi melantik pengendali baru Pusat Penjaja One Punggol (OPHC) akan diumumkan pada Januari 2026.

Agensi Sekitaran Kebangsaan (NEA) memaklumkan pada 29 Disember pengendali semasa, Timbre+ Hawkers (THPL), akan menamatkan tempoh sewaan pada 14 Ogos 2026, setahun lebih awal dari kontrak tiga tahun.

“Penamatan awal ini dipersetujui bersama antara THPL dengan NEA selepas perbincangan, mengambil kira pertimbangan operasi menyeluruh serta keadaan pasaran semasa,” jelas THPL dalam kenyataan berasingan pada tarikh yang sama.

THPL komited untuk memastikan pusat penjaja kekal meriah sehingga tamat tempoh sewaan dan tidak akan menyertai tender terbuka itu, kata NEA.

NEA akan bekerjasama rapat dengan THPL serta pengendali baru bagi mengawal gangguan kepada peniaga gerai dan pengunjung sepanjang tempoh peralihan.

Bagi menawarkan kestabilan dan jaminan, pengendali baru akan dikehendaki mengekalkan semua peniaga gerai sedia ada yang ingin meneruskan operasi mereka sekurang-kurangnya selama dua tahun, tambah NEA.

Sepanjang tempoh tersebut, kadar sewa semasa akan dikekalkan bagi tahun pertama, dengan sebarang pelarasan seterusnya dihadkan kepada purata kadar sewa berdasarkan nilai pasaran, lapor The Straits Times (ST).