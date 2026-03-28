Trump bayang tindakan ke atas Cuba
Tangguh musnah loji tenaga Iran hingga 6 April, rundingan 'jalan lancar'
Mar 28, 2026 | 2:42 PM
Presiden Donald Trump di Miami, Florida. - Foto REUTERS
MIAMI: Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump telah memberi bayangan beliau akan memberi tumpuan kepada Cuba menyusuli tindakan ketenteraan Amerika di Venezuela dan Iran.
Berucap di forum pelaburan di Miami pada 27 Mac, Encik Trump berkata “selepas ini Cuba” sebelum memuji kejayaan tindakan ketenteraan Amerika di Venezuela dan Iran.
