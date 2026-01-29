Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Penyerang Buriram United, Guilherme Bissoli (depan), menyempurnakan sepakan penalti semasa kemenangan 4-1 Buriram United ke atas BG Tampines Rovers dalam Kejohanan Kelab Asean (ACC) di Stadium Jalan Besar pada 28 Januari. - Foto ST

Sebagai antara wakil Singapura yang masih bersaing di kejohanan peringkat benua Asia, BG Tampines Rovers telah mengharumkan nama bola sepak tempatan pada musim 2025–26.

Pasukan Stags mara ke peringkat kalah mati Liga Juara-Juara Konfederasi Bola Sepak Asia (AFC) Dua (ACL2) sebelum muncul sebagai peneraju awal Kejohanan Kelab Asean (ACC) menjelang perlawanan keempat.

Namun pada 28 Januari di Stadium Jalan Besar, walaupun di depan sokongan padu penyokong tuan rumah, pasukan gergasi Thailand, Buriram United, membuktikan jurang antara pasukan Singapura itu dengan pasukan elit rantau ini memang wujud.

Dalam perlawanan Kumpulan A ACC tersebut, juara bertahan Buriram mencatat kemenangan meyakinkan 4-1 ke atas Tampines.

Ketua jurulatih Stags, Noh Rahman, melihat pengajaran positif daripada kekalahan itu dan menegaskan kepentingan perlawanan bertaraf tinggi seperti itu.

Beliau berkata: “Semakin kerap pasukan kami berdepan lawan bertaraf lebih tinggi, semakin baik kami dapat menyesuaikan diri dengan tahap tersebut.”

Beliau mengakui pasukannya terlalu menghormati Buriram, sambil menegaskan Tampines telah membuktikan keupayaan bersaing dalam ACL2 musim ini.

Noh berkata pasukan-pasukan ini memiliki mutu individu tinggi.

Tambahnya, Tampines menguasai separuh masa pertama namun cabarannya ialah mengekalkan prestasi itu selepas rehat.

Stags memulakan musim dengan sasaran bersaing dalam empat kejohanan serentak, Liga Perdana Singapura (SPL), Piala Singapura, ACC (yang juga dikenali sebagai Piala Shopee) dan ACL2.

Situasi ini belum pernah dialami tetapi dialu-alukan bagi kelab yang kali terakhir menjulang kejuaraan utama pada Piala Singapura 2019 itu.

Mereka menamatkan peringkat kumpulan ACL2 tanpa kalah, termasuk kemenangan mengejutkan ke atas Pohang Steelers dari Korea Selatan, seterusnya mengatur pertembungan pusingan 16 terakhir menentang Cong An Ha Noi dari Vietnam pada Februari nanti.

Namun, Januari menyaksikan perubahan nasib apabila Tampines tewas kepada Lion City Sailors dalam perlawanan akhir Piala Singapura, sebelum Sailors dianugerahkan kemenangan 3-0 akibat kesilapan pertukaran pemain.

Kempen Stags dalam ACC juga bermula dengan baik, mencatat dua kemenangan dan satu kekalahan.

Menjelang perlawanan 28 Januari, Tampines memburu kemenangan dalam menentang Buriram untuk mengesahkan kemaraan ke peringkat kalah mati.

Namun sejak awal permainan, pasukan pelawat menunjukkan mengapa mereka layak beraksi di Liga Juara-Juara Asia Elit.

Dalam perlawanan ACC tersebut, Buriram menunjukkan keunggulan mereka sejak awal.

Suphanat Mueanta membuka jaringan pada minit ke-32, sebelum Guilherme Bissoli menggandakan kelebihan pada separuh masa kedua dan menambah satu lagi menerusi sepakan penalti.

Goran Causic menjaringkan gol keempat sebelum Taufik Suparno meraih gol sagu hati Tampines pada masa kecederaan.

Kekalahan itu menyaksikan Tampines jatuh ke tangga keempat Kumpulan A dan kini memerlukan kemenangan dalam perlawanan terakhir menentang Ha Noi pada 4 Februari di Vietnam untuk terus menghidupkan peluang mara ke separuh akhir.

Jurulatih Buriram, Mark Jackson, berkata beliau gembira dengan kemenangan pertama pasukannya dalam kempen ACC selepas tiga keputusan seri, sambil menegaskan bahawa masih banyak yang boleh diperbaiki oleh pasukannya.